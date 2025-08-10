En plena campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, el presidente Javier Milei encabezará este jueves un acto masivo en La Plata. La cita será a las 18.00 en el Club Atenas, donde se espera la presencia de unas 6 mil personas y de todo el Gabinete nacional.

Según informó TN, la convocatoria forma parte de la estrategia para nacionalizar la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires y reforzar la presencia de La Libertad Avanza (LLA) en la Octava Sección Electoral, donde Francisco Adorni encabeza la boleta. La visita se confirmará apenas una semana después de la foto del Presidente con los candidatos de las ocho secciones en La Matanza.

No solo estará Milei; también lo acompañará su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y los principales funcionarios del Gobierno. La organización del evento quedó en manos del comando de campaña bonaerense que dirige Sebastián Pareja, con la asesoría de Santiago Caputo.

El oficialismo busca aumentar la participación electoral respecto de las anteriores votaciones y para eso prepara recorridas en otras secciones, como la Primera, a cargo de Diego Valenzuela, y actividades en distintos puntos de la Provincia.

En LLA reconocen que, si bien hay expectativas por los resultados, persisten dudas sobre el desempeño en bastiones peronistas como la Tercera y la Octava Sección, donde el PJ gobierna hace años. La fragmentación interna del peronismo, sin embargo, podría favorecer al oficialismo nacional. Además, la campaña apunta a elevar el perfil de los candidatos bonaerenses, entre ellos Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman y Alejandro Speroni, que aún son poco conocidos por el electorado.

