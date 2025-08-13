Javier Miei recibió este martes por la noche a diputados tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

El eje del cónclave estuvo relacionado con apuntalar los vetos presidenciales a leyes promovidas por la oposición en el Congreso para sostener “el equilibrio fiscal”. El oficialismo necesita un tercio de una de las cámaras para sostener las impugnaciones.

Del PRO también estuvieron presentes Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.

Vale destacar que durante el encuentro también se habló de los proyectos de las provincias para repartir de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos.

