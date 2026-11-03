La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá dos transmisiones por cadena nacional. El Gobierno dispuso que se emitan tanto el encuentro institucional previsto para el domingo en el Palacio Libertad como la misa que el pontífice celebrará el lunes 9 de noviembre en Palermo.

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La visita comenzará el domingo 8, cuando el Papa arribe al Aeroparque Jorge Newbery. Luego participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

A las 18.30 está previsto un acto en el Palacio Libertad, con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil. Esa actividad también será transmitida por cadena nacional.

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La agenda del lunes en la provincia de Buenos Aires

El lunes por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La actividad está prevista para las 9.15 y contará con la participación de trabajadores y personas asistidas por la institución.

Más tarde, a las 11.30, encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La celebración religiosa será la segunda transmisión por cadena nacional.

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La agenda continuará por la tarde con encuentros en Puerto Madero y en el Palacio San Martín, además de una celebración en la Catedral Metropolitana.

Los traslados y el operativo de seguridad

La organización de la visita incluye un dispositivo especial de seguridad, comunicación y circulación, coordinado entre el Gobierno nacional, las autoridades porteñas y representantes de la Santa Sede.

El cronograma contempla también actividades en Córdoba y Luján, antes de la partida del pontífice el miércoles 11 de noviembre.