Milei reconoció la derrota en la Provincia de Buenos Aires: "El rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar"
El Presidente admitió el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, y dijo que realizarán una fuerte autocrítica. No obstante, aseveró que no cambiará sus políticas económicas y sociales.
“Hay que aceptar los resultados y reconocer que hoy recibimos un revés electoral. Sabíamos que esta elección iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, quienes hicieron la mejor elección posible”, destacó Javier Milei en el búnker libertario en La Plata luego del triunfo de Fuerza Patria en la Provincia.
Y añadió: “Desde este piso comenzaremos a trabajar para las elecciones de octubre. Vamos a realizar una profunda autocrítica. No hay opción de repetir los errores; los vamos a corregir”.
No obstante, el Presidente lanzó: “El rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar. No se retrocede ni un milímetro en las políticas de este Gobierno”.
