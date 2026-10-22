El presidente Javier Milei reivindicó su programa económica, pese a reconocer algunas dificultades e indicadores a la baja, y remarcó que "la foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia".

Ads

"Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos", sostuvo.

En ese contexto, reconoció que "los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes", pero insistió con "lo grande que ha sido el cambio" y recalcó: “Soy el primer presidente que baja la inflación. Cumplí en bajar la pobreza".

Ads

Asimismo Milei volvió a cuestionar el hecho de las personas que no llegan a fin de mes y nuevamente arremetió contra "los operadores" en referencia a los periodistas y a "los encuestadores mentirosos".

Puede interesarte

"Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad". "Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿Cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Ads

🔴 “LOS INDICADORES DE ARGENTINA NO ESTARÍAN EVOLUCIONANDO TAN POSITIVAMENTE COMO ESPERÁBAMOS” 📌 Javier Milei (@JMilei), presidente de la Nación, dialogó con Jonatan Viale (@JonatanViale) sobre el riesgo país y el contexto económico internacional. El mandatario señaló que las tasas de interés a nivel mundial están subiendo debido a las presiones inflacionarias. 💬 “Hoy el mundo se caracteriza por una situación en la que hay más inflación, mayores tasas de interés y menor actividad económica, y Argentina no es ajena a eso”, sostuvo el Presidente. — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 22, 2026

Negó interna con Bullrich

De vuelta en el terreno político y de cara a las elecciones de 2027, consultado sobre las aspiraciones de ser presidenta de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el presidente admitió: “Sí, es cierto lo que dice”. No obstante aclaró que la ex ministra de Seguridad no va a dejar el oficialismo y disputar los próximos comicios por su cuenta.

Para el Presidente se trata de una "elucubración del círculo rojo que tiene un profundo desprecio por mi persona, un odio visceral, porque les saqué un montón de negocios".

Ads

Y a fin de asegurar que con Bullrich no hay ningún problema, reafirmó su cercanía política: "Cómo va a estar en capilla, tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich".