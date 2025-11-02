El presidente Javier Milei anunció este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció días atrás junto con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

La noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X:

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió Milei.

Santilli, dirigente del PRO, venía mostrando en los últimos meses una creciente cercanía con el oficialismo. Su designación llega luego de haber ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, tras la renuncia del entonces precandidato José Luis Espert.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la incorporación:

“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.