Tras regresar de su participación en el Foro de Davos, en Suiza, el presidente Javier Milei retomará la próxima semana la agenda política local con una doble jornada en Mar del Plata.

— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 23, 2026

Milei viajará el lunes por la tarde a la ciudad costera y se quedará hasta el martes por la noche por diferentes compromisos asumidos.

En su primera jornada tiene pensado realizar el denominado “Tour de la Gratitud”, que tiene como fin reconocer a los votantes libertarios por el triunfo de las elecciones nacionales de octubre del año pasado. Para eso hará una recorrida que luego concentrará en Güemes y Avellaneda a las 20:30.

Se prevé que en el evento participen autoridades nacionales del partido, así como dos de los principales gestores del acto, el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, y el responsable partidario en el municipio de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio.

En tanto, el martes Milei dirá presente en la “Derecha Fest”, promocionado por los seguidores libertarios como el “evento más antizurdo de la Argentina”.

“Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, posteó el mandatario días atrás de su cuenta de red social X, sobre el evento en el cual habrá una “feria del libro libertaria”, música en vivo y la participación de “los mejores oradores de la Argentina”. “Este verano, la batalla cultural se vive en la playa”, señalaron en la convocatoria.

Tras la “Derecha Fest”, la misma noche el mandatario irá a ver el espectáculo “Fátima Universal”, de Fátima Florez, en el Teatro Roxy, que comparte con el periodista Marcelo Polino y con el grupo Pampas Bravas.