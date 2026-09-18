El presidente Javier Milei visita este viernes Bahía Blanca acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una jornada que combina una agenda vinculada a inversiones privadas con una actividad política en el centro de la ciudad.

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La comitiva presidencial recorre las instalaciones de Compañía Mega, que formalizó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con la ampliación de su complejo industrial. El proyecto contempla una inversión de US$365,4 millones y permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural.

La ampliación contempla obras tanto en la planta de Bahía Blanca como en otras instalaciones vinculadas al complejo y en el poliducto que conecta la producción de la Cuenca Neuquina con la ciudad bonaerense. La iniciativa apunta a elevar la capacidad de procesamiento de unas 5.500 a 7.000 toneladas diarias y tiene prevista su entrada en operación comercial para 2029.

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Una segunda inversión millonaria en el Puerto

La agenda presidencial también incluye una visita a Louis Dreyfus Company (LDC), donde Milei conoce el proyecto para construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol en Bahía Blanca.

La compañía anunció en junio una inversión para levantar la nueva instalación dentro del predio que ya posee en la ciudad, integrada a su infraestructura de almacenamiento, logística y puerto de aguas profundas. La planta tendrá una capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas diarias de semillas de girasol o soja y la construcción está prevista para comenzar hacia fines de este año.

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De acuerdo con la información difundida para la visita presidencial, el desembolso previsto para este proyecto ronda los US$400 millones. Sumado al proyecto de Compañía Mega, la agenda de Milei está atravesada por anuncios de inversión privada por más de US$700 millones.

La recorrida también tiene un componente energético. Durante el traslado en helicóptero, la comitiva prevé sobrevolar los terrenos donde se proyecta la ampliación de la Central Piedrabuena, de Pampa Energía.

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Del Puerto al acto político

Después de las recorridas por las plantas industriales y el sector portuario, Milei, Karina Milei y Santilli encabezan una actividad política en el centro de Bahía Blanca, con la participación de dirigentes, militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza.

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La visita se produce luego de una semana en la que el Gobierno nacional combina el avance de su agenda económica y legislativa con un mayor despliegue político en la provincia de Buenos Aires.

Para Milei se trata además de su tercera visita a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia y la primera desde las inundaciones de marzo de 2025. Sus anteriores desembarcos en la ciudad se produjeron en diciembre de 2023, después de un temporal que dejó 13 muertos, y en marzo de 2025, tras las inundaciones que provocaron 18 víctimas fatales.

La llegada del Presidente también genera esta semana reclamos vinculados a la infraestructura vial. El diputado bonaerense Andrés De Leo le pidió que recorriera por tierra la Ruta 3 y otros corredores bonaerenses para observar el estado de las trazas que conectan la región con Bahía Blanca.