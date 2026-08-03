El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aseguró que "la Provincia no crece porque tiene un comunista de gobernador". Lo hizo durante una entrevista con LN+, en la que volvió a cuestionar la gestión provincial y también dejó definiciones sobre el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

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Consultado sobre las críticas que suele recibir del mandatario bonaerense, Milei respondió con ironía: "¿La opinión de Kicillof es importante?". Luego recordó el paso del gobernador por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Fue ministro de la presidiaria, de la chorra, fue ministro en el mejor contexto de la historia y la chocó", sostuvo.

A continuación, reforzó sus cuestionamientos al afirmar que "la Provincia no crece porque tiene un comunista de gobernador", en una nueva escalada del enfrentamiento político que mantiene con el mandatario bonaerense.

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Definiciones sobre 2027

Durante la entrevista, Milei también habló del escenario electoral y aseguró que, de cara a una eventual búsqueda de la reelección, no competirá contra ningún dirigente de la oposición.

"Compito conmigo mismo, no compito contra el pasado decadente. Cristina es el modelo de la decadencia", afirmó.

‼️Milei: "La provincia de Buenos Aires no crece porque tiene un comunista de gobernador"



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Además, defendió su estilo de conducción al sostener:

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"Tengo formas horribles, pero tengo resultados".

Consultado sobre las aspiraciones presidenciales de Patricia Bullrich, quien expresó su intención de competir en el futuro, Milei evitó definir un rol específico, aunque destacó su trabajo dentro del Gobierno.

"Tengo un gran cariño por Patricia. Estoy muy agradecido por su grandeza en el balotaje y por los resultados que obtuvo como ministra. Para mí va a ser siempre un placer y un honor que sea parte de mi equipo", concluyó.