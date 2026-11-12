La emoción que mostró Javier Milei durante la despedida del papa León XIV en la Argentina contrastó con el mensaje que difundió pocas horas después en sus redes sociales. El Presidente compartió una sugestiva frase sobre quienes pretenden conducir un espacio y, al no conseguirlo, buscan perjudicarlo. La publicación se produjo en medio de la creciente tensión con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

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“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, dice la cita que Milei replicó en una historia de Instagram durante la mañana del miércoles, mientras el Papa celebraba su última misa en el país, frente a la Basílica de Luján. El mandatario también compartió otras publicaciones alusivas a la visita papal.

Aunque el Presidente no mencionó a nadie, en el oficialismo interpretaron el mensaje como una posible indirecta a Bullrich y a sus aspiraciones políticas de cara a 2027. En particular, por las versiones que la ubican como una eventual alternativa presidencial del espacio si Milei no logra sostener su liderazgo electoral.

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Desde el entorno de la senadora, en tanto, aseguraron que no se sintió aludida por la publicación y que no le daba mayor importancia. Incluso, según trascendió, deslizaron que ella podría estar al frente del barco cuando la situación histórica lo demandara.

Una interna que no deja de crecer

Las diferencias entre Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza se profundizaron durante las últimas semanas. La senadora comenzó a mostrar mayor autonomía frente a la Casa Rosada y tomó distancia de algunas decisiones y posicionamientos del Gobierno.

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Entre los episodios que marcaron ese distanciamiento aparecen sus diferencias por el manejo de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su declaración jurada; los recortes presupuestarios vinculados a discapacidad y los reiterados ataques del Presidente contra periodistas.

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La tensión también llegó al funcionamiento interno del oficialismo. La última reunión de la mesa política del Gobierno fue suspendida en medio de las especulaciones sobre la eventual presencia de Bullrich y el malestar que genera su postura dentro del sector que responde a Karina Milei.

A ese escenario se sumó la posibilidad de desplazarla de la conducción del bloque libertario en el Senado. Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia habrían dejado trascender que evalúan un reemplazo para la exministra de Seguridad. La senadora, por su parte, habría respondido con una advertencia: “Que me corran, no tengo problema. Pero no les sale ni una ley más”.

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La reforma electoral, otro punto de conflicto

Uno de los temas que expone las diferencias es la reforma electoral que impulsa el Gobierno y que comenzó a discutirse en el Senado. La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En sectores libertarios y del PRO le reprochan a Bullrich no mostrar suficiente compromiso para acelerar el tratamiento del proyecto y conseguir los respaldos necesarios para avanzar con un dictamen.

En ese contexto, también comenzó a circular el nombre de la senadora neuquina Nadia Márquez como una posible sucesora de Bullrich al frente de la bancada oficialista. La legisladora mantiene un vínculo cercano con Karina Milei y también aparece mencionada para ocupar otros espacios institucionales dentro de la Cámara alta.

Por ahora, Milei no anunció ninguna decisión sobre la conducción del bloque. Sin embargo, su publicación en Instagram volvió a poner en evidencia una interna que amenaza con complicar la estrategia política del oficialismo y sus negociaciones legislativas.