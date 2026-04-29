Walter Correo recibió en su oficina a Myriam Espinosa (ministra de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja), Sonia Castiglione (la ministra de Trabajo y Empleo fueguina), Marcelo Pedehontaá (secretario de Trabajo y Promoción de La Pampa), Julia Comán (titular de Trabajo de Santiago del Estero), Julio Valdez (subsecretario de Trabajo de Formosa), y los integrantes del gabinete de la cartera de Trabajo bonaerense.

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El funcionario provincial invitó a sus pares a participar del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que se realizará dentro de un mes en Mar del Plata.

El evento contará con la presencia de reconocidos exponentes de ámbito nacional e internacional, y abordará temas como la reciente sanción de ley de reforma laboral, y las transformaciones de fondo que la norma introdujo en los sistemas productivos y en las dinámicas laborales de todo el país.

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Vale destacar que el Gobernador Axel Kicillof será el orador principal de la jornada de cierre.

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