El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles en Berazategui la inauguración del Polo Educativo del barrio Once, en El Pato, y aprovechó el acto para marcar diferencias con el presidente Javier Milei. Habló del “robo de recursos de la Provincia”, cuestionó la paralización de obras nacionales y defendió el rol del Estado en la educación pública.

“Mirá Milei, es por acá”, lanzó el mandatario bonaerense al cerrar su discurso, tras destacar que con esta obra la Provincia alcanzó los 300 nuevos edificios educativos desde el inicio de su gestión.

El nuevo complejo incluye el Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria N°58 y la Escuela Secundaria N°58. Según detallaron, allí estudiarán 1.380 chicos y chicas de la zona, en un barrio que creció rápido y arrastraba problemas de vacantes desde hace años.

“El mercado no lo resuelve”

Desde el escenario, Kicillof apuntó contra la mirada libertaria sobre la educación. “Les preguntaba recién cuántas de las familias que van a asistir con sus hijos a estos establecimientos pueden pagarse la cuota íntegra de la educación privada. Hay muchísimos que no”, afirmó.

Y agregó: “A eso lo llaman libertad. Llaman libertad a que cada uno compre y venda lo que quiere. Pero la educación y la salud son inaccesibles por sus costos para la enorme mayoría”.

En esa línea, sostuvo que “el mercado, la mano invisible, no resuelve el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad ni a la dignidad”, y advirtió que la privatización “excluye a la mayoría”.

Críticas por las obras paralizadas

El gobernador también cuestionó con dureza al Gobierno nacional por el freno a la obra pública en territorio bonaerense. Aseguró que la Nación dejó “mil obras paradas” en la Provincia, entre ellas “80 escuelas que no terminó”.

“Estamos sufriendo el robo de los recursos de la Provincia”, denunció, y señaló que en febrero los ingresos bonaerenses cayeron un 9,7% en medio de la crisis económica.

En contraposición, reivindicó la política educativa provincial: además de los 300 edificios nuevos, mencionó más de 500 escuelas refaccionadas integralmente y la construcción de 1.300 aulas, lo que —según explicó— equivale a otros 200 edificios escolares.

Acto en clave bonaerense

El Polo Educativo fue construido en un predio de dos hectáreas que antes era un descampado, en una zona incluida en el registro de barrios populares. Del acto participó el intendente local, Carlos Balor, junto a funcionarios provinciales.

Para Kicillof, la obra sintetiza la discusión de fondo. “¿Qué le vamos a decir a esta familia? ¿Que pague o que se arregle? Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas”, remarcó.

Con el mensaje dirigido a la Casa Rosada, el gobernador volvió a plantear desde el territorio bonaerense su contrapunto con la gestión nacional.