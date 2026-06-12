Durante la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador Matías Miranda cuestionó con dureza el rechazo al tratamiento sobre tablas del proyecto que buscaba habilitar la libre disponibilidad de una parte de los fondos destinados a los municipios.

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Al fundamentar su voto favorable al tratamiento de la iniciativa, Miranda aseguró estar "bastante sorprendido" por la decisión de la Legislatura y remarcó que el reclamo contaba con el respaldo de más de 90 jefes comunales.

"Estoy bastante sorprendido que esta casa, que tiene tantos exintendentes y gente vinculada a los territorios, le haya dado la espalda a una carta firmada por más de 90 intendentes de todos los partidos políticos", sostuvo.

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El legislador explicó que acompañó el pedido impulsado por el bloque de Unión por la Patria, aunque consideró que la propuesta presentada por el diputado Facundo Tignanelli "se quedaba corta" frente a las necesidades actuales de los municipios.

En ese sentido, planteó que su espacio impulsa una postura basada en la autonomía municipal, la libre disponibilidad de fondos y la existencia de reglas claras, objetivas y equitativas para la distribución de recursos.

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"Creo que ninguno acá puede ignorar la situación económica que viven los municipios. Cada día tienen más funciones y tienen menos plata", afirmó.

Miranda argumentó que los gobiernos locales son quienes están absorbiendo responsabilidades que antes cumplían otros niveles del Estado y defendió la capacidad de los intendentes para decidir el destino de los recursos.

"Si le damos libre disponibilidad, son los primeros que van a invertirlo de la mejor manera. Ellos pueden decidir si va a obras, equipamiento, inversión social, salarios o servicios", expresó.

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Además, criticó lo que consideró una desconexión entre la Legislatura y las problemáticas de los territorios. "Darle la espalda a los que le están poniendo el cuerpo día a día me parece que habla de una Legislatura bastante alejada de las necesidades que hoy están viviendo los territorios", señaló.

Los fondos para los municipios deben ser de libre disponibilidad, con criterios objetivos y sin discrecionalidad.



No podemos seguir condicionando recursos esenciales por afinidades políticas ni darle la espalda a quienes todos los días ponen el cuerpo para resolver los problemas… pic.twitter.com/VbjWt3w1wP — Valentín Miranda (@valenmirandaok) June 11, 2026

Por último, reclamó que la distribución de fondos se realice mediante criterios objetivos, como el Coeficiente Único de Distribución (CUD) u otros índices previamente establecidos, y rechazó cualquier mecanismo vinculado a afinidades políticas.

"Nada de afinidades partidarias, de tratar de controlar la caja de los intendentes o de hacerlos peregrinar acá cuando tienen que ocuparse de gestionar", sostuvo.

Y concluyó: "Queremos que haya libre disponibilidad y equidad en el reparto de los recursos".