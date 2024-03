Trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el Gobierno Nacional decidió por decreto establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impactará en los haberes a partir de abril.

Tal como habían adelantado desde Casa Rosada, la actualización estará basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, para el mes entrante habrá un porcentaje extra que será del 12,5%. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición.



De acuerdo a la nueva fórmula, el Gobierno ejemplificó: “En julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024. En agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente”.

Para ayudar a comprender estos cambios en la movilidad jubilatoria, LANOTICIA1.COM dialogó con Mirta Tundis, ex Diputada de la Nación por la Provincia de Buenos Aires (2013-2021) y periodista especializada en asuntos previsionales, quien fue la cara del Grupo Clarín cubriendo esos temas desde TN y Canal 13. La oriunda de La Matanza actualmente se encuentra vinculada al Frente Renovador de Sergio Massa.

¿Podrás explicar cómo es la nueva movilidad jubilatoria que plantea el Gobierno?

La nueva movilidad jubilatoria que sale por decreto desde el gobierno vino con muchas contradicciones. En principio establecía que quería dar un 10% en el mes de abril y esperar a tratar la movilidad dentro del Congreso, que salga por ley. Pero bueno, entre gallos y medianoches sacaron un decreto en el cual dice que dicha movilidad, fórmula de movilidad, va a ser cambiada a partir del mes de julio y que se va a basar en las mediciones realizadas por el INDEC del IPC, o sea, el Índice de Precios al Consumidor, por la inflación.

¿Qué es lo que piensan hacer con esta nueva medida?

Dar a cuenta un 12,5% en el mes de abril y mantener el bono de 70.000 pesos, de eso ya salió el decreto. En mayo volver a dar un aumento que saldría también por las mediciones del INDEC, por el IPC, no sabemos si van a mantener los 70.000 pesos del bono, es muy probable, pero no hay nada concreto. En el mes de junio se aplicaría la fórmula actual y en el mes de julio ya entraría en vigencia la nueva fórmula que sería solamente a través de la inflación del IPC.

¿Cuál es tu pensamiento frente a este decreto?

Realmente el 12,5% que van a dar en el mes de abril no recupera la inflación que hubo en el mes de enero del 20,5%, tampoco recupera la de febrero. Recordemos que ellos manifiestan que la inflación que van a aplicar o el índice IPC va a ser del segundo mes anterior a la aplicación del aumento, es decir, como ejemplo, la que corresponde en julio va a ser la medición del mes de mayo, pero además, no obstante esto, lo que también está planteando el decreto es que esos aumentos que se dan a cuenta en el mes de abril y de mayo se van a descontar, se van a tomar como montos a cuenta o aumentos a cuenta de lo que se va a dar en el mes de julio, o sea que se va a descontar si ese índice es inferior.

¿Qué es lo que dice el decreto? Porque cuesta mucho entenderlo…

Te lo voy a explicar con un ejemplo aunque no sean los números reales. Si ese aumento significa que corresponde dar es de 20.000 pesos y resulta ser que el índice establece que corresponde dar 15.000, en realidad le van a descontar, tendrían que descontar esos 5.000 pesos. Pero el decreto dice, bueno, como es inferior, no se lo descontamos. Ahora bien, si ese aumento que se dio de 20.000, significa que tiene que ser 25.000, lo único que van a dar son 5.000 pesos porque ya dieron 20.000 a cuenta. Espero que me puedan entender.

Se entiende perfecto. ¿Y creés que así los jubilados van a poder recuperar algo de lo que ya perdieron?

No. Lo cierto es que los jubilados no van a recuperar porque con la pérdida que tuvieron del semestre anterior del año 23, más la inflación de diciembre del 25%, la de enero del 20,6%, la de febrero del 13%, y no sabemos la de marzo, la verdad que vienen con un arrastre de más de un 40% de pérdida del poder adquisitivo, esto es lo real, y no lo están recuperando con este 12,5%. Y con el correr de los meses, hacia el año 2025, los jubilados seguramente van a seguir perdiendo porque nunca van a recuperar el poder adquisitivo. Y por el otro lado, los aumentos no serían tan importantes, teniendo en cuenta las remuneraciones y la recaudación.

¿Para vos cuál sería la mejor fórmula para que los jubilados no sigan perdiendo?

Para mí, la mejor fórmula sería seguir manteniendo la variación de remuneraciones y de recaudación, y aplicar una fórmula gatillo por la inflación para que el jubilado no pierda en sí. Pero bueno, los jubilados ya perdieron, y seguirán perdiendo.