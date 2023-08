Qué se trató en Diputados





Con votos opositores, Diputados dio media sanción a una reforma de la ley de alquileres. La iniciativa fue rechazada por 112 legisladores mayoritariamente oficialistas, y reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes.

A pesar de no haber conseguido la derogación que buscaban, Juntos por el Cambio (JxC) si obtuvo el quórum necesario y logró aprobar su propuesta para modificar la ley de alquileres con 125 votos a favor. El dictamen de minoría se aprobó con una modificación al período de renovación del valor de la renta.

Antes, la oposición votó en unidad para rechazar el dictamen de minoría presentado por el oficialismo que retenía los dos artículos cuestionados por el arco opositor: que los contratos durarán tres años y la actualización de precio fuera anual.





Puede interesarte





La palabra de la diputada Litza





Ante la necesidad de modificar la Ley de Alquileres, la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Mónica Litza, conversó con LaNoticia1.com. La legisladora oriunda de Avellaneda cuestionó el dictamen de minoría sancionado por la Cámara de Diputados por no respetar la opinión de las organizaciones de inquilinos.

No obstante, destacó la incorporación de beneficios fiscales tomados del proyecto de su autoría, por el que se busca garantizar el derecho de los inquilinos y generar mayor oferta de inmuebles para la vivienda. Y apuntó contra Juntos por el Cambio, por querer “flexibilizar a pedido del mercado inmobiliario” varios puntos de la normativa.



“El dictamen de la minoría aprobado no respetó la opinión de las organizaciones de inquilinos que nos pedían mantener el plazo de tres años y la actualización anual en base al índice ICL. El proyecto de minoría que fue rechazado por nuestro bloque, propone regresar al plazo de dos años y actualizaciones cada cuatro meses sin utilizar el ICL”, explicó Litza.

Al hablar de la importancia de la incorporación de los beneficios fiscales, la Legisladora cercana al Ministro de Economía, Sergio Massa, destacó: “Fueron receptadas mis propuestas de incentivos fiscales tanto en monotributo como en el impuesto a los bienes personales, los que pretenden incentivar la oferta de inmuebles para vivienda”.

La sociedad nos demanda encontrar una solución al tema de alquileres.



Hoy @DiputadosAR dio media sanción al dictámen de la minoria que no contempla la opinión de @InquilinosAgrup



Lo positivo es que incorporó, tal como propuse en el proyecto de mi autoría que fue recepcionado… pic.twitter.com/TjApyCpE9u — Mónica Litza (@monicalitza) August 23, 2023

“Entendemos que un camino razonable pasa por registrar los contratos y dar incentivos a los propietarios para que aumenten la oferta de inmuebles en alquiler. También estamos trabajando sobre la posibilidad de dejar a las provincias la facultad de legislar sobre la materia, ya que no es lo mismo la situación en Jujuy que en el AMBA, añadió la diputada.

Al detallar estos puntos, Litza precisó: “Buscamos que los propietarios puedan ser monotributistas en función al monto total de los alquileres que perciban y no por cantidad de inmuebles”. En ese sentido, recordó que “en la actualidad si el propietario tiene más de un inmueble ya salen del monotributo para ser responsables inscriptos”. Además, plantea que “los inmuebles dados en alquiler para casa habitación estén exentos del impuesto a los bienes personales”.

Por último, al ser consultada acerca de por qué se demoró tanto el tratamiento de la reforma de esta ley en Diputados, la legisladora apuntó directamente hacia la oposición: “Se demoró porque Juntos por el Cambio quería flexibilizar a pedido del mercado inmobiliario dos cuestiones claves que nosotros no estábamos dispuestos a negociar: El plazo (de 3 a 2 años) y el índice de actualización que para nosotros era ICL o alguno más favorable a los inquilinos. Ellos van por los 2 años y libre negociación entre las partes. Y no conseguían los votos hasta que finalmente los consiguieron”, concluyó





Cuáles son los cambios aprobados en la Ley de Alquileres





La modificación buscará establecer que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes". La modificación introducida permitió especificar que esta periodicidad deberá ser "por intervalos no inferiores a 4 meses”.

En tanto, "para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

"El proyecto de minoría que fue rechazado por nuestro bloque, propone regresar al plazo de dos años y actualizaciones cada cuatro meses sin utilizar el ICL”, explicó Mónica Litza.

El plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley. Este no es valido para alquileres como las unidades amuebladas "para fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario".

No podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

El propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

El contrato podría ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.