La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer destacó la decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de participar de la marcha convocada este jueves frente al Congreso.

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En diálogo con LANOTICIA1.COM, la legisladora del Frente de Izquierda-Unidad sostuvo que la caída del apartado sobre extranjerización de tierras fue consecuencia de la movilización de distintos sectores sociales y políticos.

“Logramos que caiga el capítulo de la extranjerización y es la tercera vez que cae”, afirmó Schlotthauer, quien consideró que el retiro del capítulo representa “un orgullo” para quienes participaron de las protestas y asambleas realizadas en distintos puntos del país.

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La diputada señaló que el reclamo estaba vinculado a la posibilidad de flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y cuestionó especialmente la participación de Estados extranjeros en operaciones sobre territorio argentino.

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Cuestionamientos al resto del proyecto

Más allá del retiro del capítulo de tierras, Schlotthauer sostuvo que la iniciativa mantiene aspectos que su espacio rechaza, principalmente en relación con los desalojos.

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“Todavía quedan pendientes los desalojos exprés”, señaló, y advirtió que las modificaciones podrían afectar a trabajadores y familias que atraviesan dificultades económicas para cumplir con sus obligaciones.

“Hoy estamos en un momento donde la clase obrera y su salario está destruido”, afirmó la legisladora, al cuestionar el impacto que podrían tener los cambios previstos en la normativa.

También cuestionó la situación de los pueblos originarios y sostuvo que la falta de relevamientos territoriales pendientes podría dejarlos en una situación de mayor vulnerabilidad.

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“Los pueblos originarios son los que están en muchos lugares remotos de este país sosteniendo nuestras tierras”, expresó.

Su mirada sobre la Legislatura bonaerense

Consultada por la posición de sus pares en la Cámara de Diputados bonaerense, Schlotthauer indicó que su bloque presentó un proyecto de rechazo a la iniciativa nacional y pidió que los legisladores nacionales votaran en contra.

“Nosotros presentamos proyecto de rechazo y llamado a los representantes a que en Nación se rechace. Pero no hubo sesión”, explicó.

Según la diputada, “los únicos que se pronunciaron en contra fueron el Frente de Izquierda y el bloque peronista”, mientras que otros espacios realizaron cuestionamientos parciales al proyecto.

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La marcha frente al Congreso

Schlotthauer confirmó su participación en la movilización junto a trabajadores ferroviarios y militantes de Izquierda Socialista, espacio que integra el Frente de Izquierda.

La protesta se desarrolla mientras el Senado debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo más cuestionado referido a la modificación del régimen de tierras.

La diputada bonaerense sostuvo que la caída del apartado sobre extranjerización debe servir como impulso para continuar con los reclamos contra otros puntos de la iniciativa.

“Nos tiene que dar fuerza para seguir”, concluyó.