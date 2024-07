Mónica Schlotthauer trabaja como operaria de limpieza en la estación de trenes de Once y el pasado 27 de junio asumió como diputada nacional del partido Izquierda Socialista por la Provincia de Buenos Aires. Lo hizo en reemplazo de Romina Del Plá, del Partido Obrero, en el marco del acuerdo de rotación de bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Schlotthauer tiene 60 años y es oriunda del populoso municipio bonaerense de La Matanza. Ya había ocupado la misma banca de diputada nacional en dos ocasiones en los últimos años. Tras finalizar su último mandato, se hizo conocida por los titulares de los diarios y portales por su ocupación laboral (Schlotthauer, la diputada que volvió a su trabajo de limpieza en la estación de Once).

Sin embargo, se trata de una destacada sindicalista del sector ferroviario y además participa con fervor en el movimiento feminista, desde donde se dedicó a defender la equidad y los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y social. La legisladora respondió diez preguntas de LANOTICIA1.COM en donde habló de la coyuntura política actual en la provincia y el país.

- Diputada Schlotthauer, gracias por concedernos esta entrevista. La semana pasada participó de una protesta en el Hospital Posadas. ¿Cómo valoraría usted esta acción y qué análisis hace de la situación actual en el ámbito de la salud?

- Vemos que fue una jornada realmente especial. La protesta fue contundente y exitosa. Hubo una amplia convocatoria que unió a trabajadores del hospital con diversas organizaciones de la salud y sindicatos. Esto refleja la preocupación generalizada por los despidos y los recortes que afectan servicios tan vitales como la terapia intensiva, endocrinología y medicina nuclear. Estamos frente a un desmantelamiento que parece orientado hacia la tercerización y la privatización de servicios esenciales.

- ¿Cómo interpreta la falta de diálogo por parte de la dirección del hospital con los representantes legislativos y sindicales?

- Es decepcionante y preocupante. Nosotros, junto con otros legisladores del Frente de Izquierda, intentamos dialogar con la dirección del hospital para obtener respuestas claras sobre los despidos y los planes futuros. Sin embargo, encontramos una negativa total al diálogo, lo cual subraya aún más la falta de transparencia y preocupación por parte de las autoridades.

- ¿Cómo ve el impacto de estos despidos y recortes en la calidad del servicio de salud pública en general?

- Es alarmante. El aumento de los despidos y la precarización de los servicios públicos de salud no solo afecta a los trabajadores sino también a millones de argentinos que dependen de estos servicios. La falta de especialistas y la disminución en la calidad del servicio son evidentes, y esto se agrava con la reciente autorización de aumentos en las prepagas, obligando a más personas a depender del sistema de salud pública que está siendo desmantelado. Sumale que hoy en día el servicio de las obras sociales de cualquier sindicato son un desastre y no tienen especialistas, Y pese al reclamo de los trabajadores, las conducciones nacionales de los gremios están borradas.

- Usted acaba de mencionar la falta de liderazgo en los gremios nacionales. ¿Cómo interpreta esta situación?

- Es preocupante. La ausencia de liderazgo claro en los gremios nacionales refleja una falta de respuesta efectiva ante los problemas que enfrentan los trabajadores. Parece que algunos sectores sindicales están más preocupados por mantener ciertos acuerdos políticos que por defender los derechos laborales y sociales de manera contundente. La CGT está borrada cuando debería estar más presente que nunca, convocando a un plan de lucha contra este plan motosierra que lleva adelante el gobierno.



- ¿Qué opina sobre el panorama político actual y cómo afecta esto a las decisiones legislativas como la Ley de Bases?

- El panorama es muy complejo y preocupante. La reciente aprobación de la Ley de Bases generó división y controversia, especialmente entre aquellos que prometieron una postura diferente en campaña pero luego votaron a favor de medidas que claramente favorecen a los sectores empresariales y extranjeros. Esto subraya la necesidad urgente de una nueva conducción política y sindical que realmente defienda los intereses populares y nacionales.

- ¿Cómo ve la situación de los trabajadores en general, especialmente desde su experiencia en el ámbito ferroviario?

- Es crítica. Los trabajadores están enfrentando condiciones cada vez más precarias con aumentos en los impuestos y la inflación, lo cual impacta directamente en su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentos y transporte. El ajuste permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno y la represión hacia quienes protestan por sus derechos son preocupaciones adicionales que no deben ser ignoradas.

- ¿Se pueden aguantar cuatro años con este nivel de ajuste por parte del Gobierno?

- No, imposible. Y además del ajuste, la Policía se prepara para dar palos, para que la gente también tenga miedo de reclamar. Acá la única manera que ellos tienen de poder llevar adelante su programa económico es que nos aplasten. Pero se olvidan que este es un país que peleó contra dictadura; cuando nos querían robar la plata de los ahorros con el corralito, la gente también salió a la calle al grito de ‘que se vayan todos’. Siempre estuvimos peleando y ese va a ser el camino.

- Y si no se aguanta cuatro años, ¿qué es lo que puede pasar en el medio? Porque ante todo debe haber un respeto a la democracia.

Primero vamos a tener que enfrentarnos bastante con este Gobierno. Es más, todavía tenemos presos desde la movilización por la Ley Bases. Entonces, yo creo que no hay democracia si no nos van a dejar tener trabajo y no se respetan los derechos básicos: el trabajo, la comida y la vida digna. Sin eso no hay democracia. En este Gobierno dicen: ‘Libertad, libertad´. Y yo pregunto: ¿libertad para qué?. Ellos lo que quieren es la libertad del empresariado de sacarte la riqueza sin pagar nada, sin ninguna ley de protección, sin pagar ningún impuesto, sin nada. Pero vos no tenés ni siquiera la libertad para reclamar. Entonces la realidad es que acá no tenemos libertad. Y sin libertad no hay democracia.

- Pero si no es democracia, sería una dictadura. Y esto no parece ser una dictadura…

- Sí, es verdad, no hay una dictadura. Por lo menos podés votar cada dos o tres meses en el Congreso, pero bueno, tenemos que decir la verdad, es una democracia muy insuficiente. Entonces hay que luchar en el marco de la democracia por el derecho democrático. Luchar por cada uno de los derechos para poder vivir. Lo que tenemos que reclamar ahora es que caiga abajo este plan económico. Ese es el centro de la discusión. El gobierno tiene cuatro años, pero este plan hay que cambiarlo porque no resiste tanto tiempo. Ahora, si en esta lucha el tipo (Javier Milei) termina cayendo porque él va a sostener esta porquería hasta lo último, bueno, que caiga. Yo honestamente no voy a estar llorando por eso. Acá tenemos 55% de pobreza, eso significa que 26 millones de personas están bajo la línea de pobreza. Estamos mal. Estamos muy mal.

- Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para los trabajadores y la población en general en medio de este contexto económico?

Mi mensaje es de solidaridad y acción. Debemos unirnos y organizarnos para enfrentar estos tiempos difíciles. No podemos permitir que se sigan imponiendo políticas que solo benefician a unos pocos mientras el resto sufre las consecuencias. Es hora de luchar por un cambio real que ponga los intereses del pueblo argentino por encima de todo.