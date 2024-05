Guillermo Montenegro estalló contra el Gobierno de Axel Kicillof luego de conocerse que el ministerio de Trabajo a cargo de Walter Correa aprobó un convenio de trabajo colectivo con el sindicato de empleados municipales de Mar del Plata. “Mi pregunta es: ¿por qué el gobierno provincial elige hacerlo ahora y no hace siete años cuando se presentó este proyecto?”, sentenció el intendente.

Cabe recordar que en 2015 el exintendente Carlos Arroyo creó una comisión para impulsar la iniciativa que fue presentada en 2017. “Entre otras cosas, el convenio dice que el puesto de los empleados municipales es hereditario, generando una especie de título nobiliario municipal”, remarcó el jefe comunal.

Y continuó detallando: “por ejemplo la obligación de que cuando un empleado municipal fallece, el cargo es heredado por el hijo mayor o la mujer. Yo nunca lo vi. La imposibilidad de trasladar un empleado, si esto afecta al principio de unidad familiar, menoscaba su dignidad o se lo afecta moral o materialmente. Solo el hecho que yo diga que me afecta moralmente, yo sabría que yo no puedo tener el traslado”.

“Otra que para mí me parece ya casi difícil de explicar, es la recategorización obligatoria. Un trabajador que esté a tres años de jubilarse se le tiene que subir una categoría de su cargo, sí o sí. Y si ese cargo no existe, lo tenemos que inventar. Yo creo un cargo a una persona y si no existe en el municipio ese cargo, el municipio tiene la obligación de crearlo, de inventarlo”, agregó.

“Es probablemente un disparate”, sentenció y continuó enumerando los puntos del convenio que más lo sorprenden: “También se modifica el régimen de vacaciones, al otro día que vos ingresas, según este convenio colectivo tenés 30 días de vacaciones. Ningún, ningún trabajador del país está en estas mismas condiciones”.

“Otra que también me pareció, no sé qué términos usar, que el municipio tiene que aportar, o sea los vecinos tienen que aportar el porcentaje del 1% de la masa salarial de los empleados municipales, yo la verdad no lo había visto nunca. Al margen de que me aparecen 18 tipos de licencia nuevos”, relató.

“Y esto la verdad que yo no lo voy a permitir. A nosotros nos costó mucho en estos meses, tener las cuentas ordenadas, poder pagar como corresponde, ser cuidadoso con el mango. Nunca vi una cosa igual, en mis años de ministro, de juez, de fiscal, nunca vi una cosa igual”, concluyó Montenegro.

Qué respondió el Gobierno de la Provincia

Desde el ministerio de Trabajo bonaerense le explicaron a Clarín que la Provincia sólo registró el acuerdo entre las partes, es decir entre el sindicato de municipales y el Ejecutivo de General Pueyrredón.

En cuanto al tiempo transcurrido para su homologación, desde la cartera provincial señalaron que Walter Correa asumió en el cargo hace menos de un año y que dentro de una provincia con 135 municipios, se resolvió en tiempos acordes.

En esa línea también remarcaron que el exjefe comunal que impulsó el convenio con los municipales, Carlos Arroyo, pertenecía a la misma fuerza política que el actual mandatario.