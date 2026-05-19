El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, participarán este miércoles 20 de mayo de una jornada en defensa de la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas, bajo la consigna “25.000 PyMEs fundidas, digamos basta”.

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La actividad se realizará desde las 10:00 en el Parque Yrigoyen, ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y General Paz, en el partido bonaerense de San Martín.

Según se informó, durante el encuentro representantes de trabajadores, universidades, empresarios, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y distintos sectores vinculados a la producción firmarán un documento conjunto en defensa de las PyMEs y presentarán un plan de acción frente a la crisis del sector.

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En la convocatoria se denuncia el “cierre de 25.000 PyMEs en toda la Argentina” y se atribuye la situación a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la apertura de importaciones, la caída del consumo y el desfinanciamiento de la producción nacional.

Además de Fernando Moreira y Gabriel Katopodis, participarán cámaras empresariales, asociaciones sindicales, entidades educativas y referentes del sector industrial.

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