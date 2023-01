Uhrig es madre de tres niñas y a menudo señala que el premio será para cumplir el sueño de la casa propia para sus hijas

Hace unos días el ex intendente de Moreno Walter Festa mostró en Telefe la casa que alquiló para Romina y las tres hijas que tienen juntos

En este contexto el sobrino de Uhrig aclaró la situación en sus redes y señaló: “Romi no es millonaria, ni tampoco se victimizo de pobre”

“Cabe recalcar que ella está separada hace más de 6 meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola pero esta vez con 3 nenas, ella no recibía ayuda económica”

Asimismo señaló que en sus tiempos libres hacia trabajos de uñas para salir adelante

“Romina no sabe que su ex pareja alquilo una casa, la intención de Romina al entrar a la casa son de no depender económicamente de nadie y poder ella sola brindarle una linda vida a sus hijas sin que haya acoso económico de por medio” finalizó