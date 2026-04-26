Un nuevo episodio de violencia en el ámbito educativo volvió a encender las alertas en el oeste bonaerense. Esta vez ocurrió en Morón, donde un alumno de 14 años fue allanado tras publicar una amenaza dirigida a la directora del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo.

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Según informó Primer Plano Online, el menor escribió en redes sociales: “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?”. El mensaje generó preocupación entre estudiantes, familias y autoridades escolares, que decidieron radicar la denuncia.

La causa quedó en manos del fiscal Gabriel Crudo Iturri, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, quien ordenó un allanamiento en la vivienda del adolescente tras identificarlo.

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El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría 2ª de Haedo en una casa ubicada sobre la calle Curuzú Cuatiá al 200, con orden de la jueza Karina De Luca. La medida incluyó la identificación del menor y de sus responsables legales, además del secuestro del teléfono celular utilizado para realizar la publicación.

Durante el operativo no se registraron incidentes y la madre del joven colaboró con las autoridades. El dispositivo será peritado en el marco de la investigación.

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El adolescente quedó imputado por intimidación pública, con el agravante de incitación a la violencia colectiva. Mientras avanza la causa, no podrá asistir de manera presencial al establecimiento educativo y deberá continuar su escolaridad de forma virtual.

Además, no se descarta que el colegio evalúe la continuidad de su matrícula para el próximo ciclo lectivo.

Un clima de creciente violencia en escuelas del oeste

El caso se da en un contexto de episodios recientes que también tuvieron como eje amenazas contra directivos escolares en la región. Días atrás, en Ituzaingó, la directora de la Escuela Secundaria N° 6 fue intimidada por familiares de un alumno.

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Tal como informó previamente LaNoticia1, la madre del estudiante llegó a advertir públicamente: “Le voy a quemar la casa”, luego de que su hijo fuera sancionado tras detectarse que llevaba una manopla al establecimiento. La situación derivó en una denuncia penal y en un pedido de restricción perimetral.

Ambos casos reflejan un escenario de creciente conflictividad en el ámbito educativo, donde las amenazas —ya sea por redes sociales o de manera presencial— obligan a la intervención judicial y a reforzar medidas de prevención dentro de las comunidades escolares.