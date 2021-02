El gobernador Axel Kicillof visitó el municipio de Morón, donde junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y al intendente local, Lucas Ghi, encabezó el acto de entrega de 127 títulos de propiedad en el marco del programa “Mi escritura, mi casa”.

En el polideportivo municipal Gorki Grana de la localidad de Castelar donde se entregaron las escrituras, Kicillof destacó que “asumimos un compromiso impostergable con casi un millón de bonaerenses que no tienen certezas respecto de la vivienda que construyeron o que pudieron adquirir con mucho esfuerzo”.

“En la Provincia hay 800 mil viviendas en condiciones irregulares porque muchos vecinos y vecinas no pueden afrontar los costos que implican los trámites y los desplazamientos para obtener sus escrituras”, agregó.

Asimiso subrayó que "en los últimos cuatro años no solo aumentaron los problemas de acceso a la vivienda, sino que tampoco se avanzó en soluciones para que quienes pudieron obtenerla tuvieran la tranquilidad de que era definitiva, formal y legalmente propiedad suya”, y añadió: “Los y las bonaerenses también necesitan seguridad jurídica sobre sus propiedades para tener la certeza de que van a poder legarlas o venderlas al precio que corresponde”.

En ese marco, Kicillof señaló que “el Estado tiene que estar presente para garantizar los derechos de los y las bonaerenses sobre sus viviendas”. “Vamos a seguir asistiendo de forma gratuita a quienes lo necesiten en toda la Provincia, con el objetivo de alcanzar este año las 60 mil escrituras en los 135 municipios”, expresó.

El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobierno bonaerense a principios del 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden afrontar económicamente los honorarios de un escribano particular. Se estima que 800.000 hogares no cuentan con su título de propiedad, lo que dificulta la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación, heredar en sucesión o presentarla como garantía.