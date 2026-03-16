El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió al resultado de las elecciones internas del Partido Justicialista local, donde se impuso la Lista 2, y llamó a dejar atrás las diferencias para concentrarse en la gestión y en enfrentar el ajuste del gobierno nacional.

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“Las diferencias se expresaron donde corresponde: en las urnas. Los compañeros y compañeras hablaron y el mensaje es claro”, afirmó durante una actividad en Cabildo Cultural.

En ese marco, el jefe comunal sostuvo que el peronismo debe enfocarse en defender a los vecinos frente al rumbo económico del presidente Javier Milei. “El único camino es pararse frente al modelo de Milei, que está golpeando a nuestra gente y poniendo en riesgo el futuro del país”, señaló.

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Ghi también pidió evitar nuevas disputas internas. “En Morón no hay lugar para discusiones estériles. Tenemos que estar en la calle y trabajar para renovar el mandato que este espacio conquistó”, planteó.

Además, respaldó el liderazgo provincial del gobernador Axel Kicillof y aseguró que el objetivo es fortalecer al peronismo de cara a los próximos desafíos electorales.

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Más allá del triunfo de la lista oficialista, la interna dejó un escenario de convivencia entre sectores: la Lista 4 superó el 25% y logró representación en el consejo partidario como primera minoría.