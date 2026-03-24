A 50 años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura en el país distintas agrupaciones se movilizarán este martes a Plaza de Mayo, en una convocatoria que tendrá horarios escalonados, distintos recorridos y puntos de encuentro para las columnas de manifestantes que partirán desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano.

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Asimismo, habrá réplicas en distritos bonaerenses y localidades de todo el país.

"El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están", será el lema con el que se movilizarán Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el resto de los organismos que forman parte de la Mesa Nacional.

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A partir de las 14.00 empezarán a concentrarse en el cruce de Tacuarí y Avenida de Mayo. En tanto, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia comenzarán a marchar desde las 14.30 en Diagonal Norte y Florida.

En algunas ciudades, como en La Plata, ya comenzaron las actividades en la previa del 24.

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Por otro lado, desde el Gobierno de Javier Milei publicaron el adelanto de un video institucional donde vuelven a ratificar la teoría de los dos demonios, y en ese sentido piden “memoria completa” trabando un parangón entre el accionar de la guerrilla y el genocidio del Terrorismo de Estado. Las agrupaciones de Derechos Humanos rechazaron el discurso oficial.

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