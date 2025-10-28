Miriam Niveyro, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), analizó los resultados de las elecciones generales y atribuyó la victoria del Gobierno en provincia de Buenos Aires a una mayor participación ciudadana respecto a las primarias. “Muchos no se habían presentado a votar en septiembre y entendieron que era importante comprometerse para continuar el proceso de cambio”, señaló.

Ads

Puede interesarte

Alfil del armador Sebastián Pareja y oriunda del partido bonaerense de Almirante Brown, Niveyro valoró el desempeño del oficialismo libertario y destacó el papel del nuevo sistema electoral. En diálogo con Futurock, sostuvo que la Boleta Única de Papel “hizo el proceso mucho más transparente” y remarcó que “en septiembre hubo un despliegue mucho mayor de los intendentes para cuidar sus votos”.

Muchas gracias @KarinaMileiOk x la confianza en nuestro trabajo gracias @SPareja_ x tu lealtad a las ideas d @JMilei la entereza con la que soportaste el maltrato y la degradación, te hacen merecedor del respeto q en @LLAenPBA tenemos x vos Gracias Milei x devolvernos la… pic.twitter.com/DX80tCxZk4 — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) October 27, 2025

Además, la actual Parlamentaria del Mercosur subrayó la participación del presidente en la recta final de la campaña: “El presidente se involucró y esto también colaboró”, aseguró. La dirigente bonaerense, que asumirá su banca en diciembre, se refirió también al escenario político provincial y al desafío que enfrenta el oficialismo para consolidar el acompañamiento obtenido en las urnas.

Ads

Ads