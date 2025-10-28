"Mucha gente no se acercó a votar en septiembre y ahora sí": el análisis de una diputada libertaria electa
Miriam Niveyro aseguró que la mayor participación y el uso de la Boleta Única de Papel fueron claves en el resultado. "El presidente se involucró y eso también ayudó", dijo la oriunda de Almirante Brown.
Miriam Niveyro, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), analizó los resultados de las elecciones generales y atribuyó la victoria del Gobierno en provincia de Buenos Aires a una mayor participación ciudadana respecto a las primarias. “Muchos no se habían presentado a votar en septiembre y entendieron que era importante comprometerse para continuar el proceso de cambio”, señaló.
Alfil del armador Sebastián Pareja y oriunda del partido bonaerense de Almirante Brown, Niveyro valoró el desempeño del oficialismo libertario y destacó el papel del nuevo sistema electoral. En diálogo con Futurock, sostuvo que la Boleta Única de Papel “hizo el proceso mucho más transparente” y remarcó que “en septiembre hubo un despliegue mucho mayor de los intendentes para cuidar sus votos”.
Además, la actual Parlamentaria del Mercosur subrayó la participación del presidente en la recta final de la campaña: “El presidente se involucró y esto también colaboró”, aseguró. La dirigente bonaerense, que asumirá su banca en diciembre, se refirió también al escenario político provincial y al desafío que enfrenta el oficialismo para consolidar el acompañamiento obtenido en las urnas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión