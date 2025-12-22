El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires confirmó una multa de 150 mil pesos contra el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, por graves irregularidades administrativas detectadas en la rendición de cuentas del ejercicio 2022.

El fallo, fechado el 4 de diciembre de 2025, rechazó el recurso de revisión presentado por el jefe comunal y dejó firme la sanción, al considerar que las observaciones señaladas no fueron subsanadas por el Ejecutivo local.

Además, el organismo de control aplicó sanciones a otros funcionarios del municipio: el contador municipal, Nicolás Achucarro, fue multado, mientras que la directora de Contrataciones, Andrea Verónica Maiolino, recibió un llamado de atención formal.

Uno de los puntos más cuestionados del fallo está vinculado a la contratación de un asesor externo sin el respaldo administrativo obligatorio. Según el Tribunal, nunca se acreditó el acto administrativo que justificara esa contratación, en incumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La resolución, a la que tuvo acceso el medio local Hora de Informarse, remarca la responsabilidad directa del intendente como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo y sostiene que la falta de documentación no fue un error aislado, sino una deficiencia sustancial en la gestión.

Si bien el Tribunal dejó sin efecto un cargo económico menor tras la presentación tardía de un contrato, aclaró que esa corrección no modificó el núcleo del fallo, que vuelve a poner bajo la lupa el manejo administrativo del municipio en el marco del control del gasto público en la provincia de Buenos Aires.