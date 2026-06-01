En el marco de la Copa de Mundial de Fútbol que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá en los próximos días, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires solicita a todas las personas que tengan previsto viajar al exterior que se vacunen, a fin de evitar el retorno a nuestro país del sarampión y otras enfermedades transmisibles.

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“En el 2010 tuvimos un brote de sarampión en nuestro país importado producto del mundial y corremos riesgo de que vuelva a suceder, por eso instamos al Gobierno nacional a que ponga una cláusula obligatoria que establezca que para poder viajar deben tener la vacuna al día. Mientras tanto, recomendamos a todas las personas que chequeen su calendario de vacunación y se inmunicen 15 días antes de salir del país”, sostuvo hoy el ministro Nicolás Kreplak, durante conferencia de prensa en Gobernación.

El Ministro insistió en que es fundamental que los viajeros revisen sus libretas, como así también la de sus hijos, para consultar si hay dosis pendientes y, en ese caso, asegurarse de completar los esquemas de todas las inmunizaciones obligatorias y gratuitas establecidas por ley en el Calendario Nacional de Vacunación.

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El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó 12.596 casos confirmados de sarampión y 28 muertes en la Región de las Américas, concentrados principalmente en Canadá, México y Estados Unidos. También anunció la pérdida del estatus de eliminación del sarampión en Canadá y, consecuentemente, en la Región de las Américas.

El Mundial reúne a personas de distintos países, por eso también es importante considerar la situación epidemiológica de otras regiones. Con respecto al sarampión: Reino Unido, España y Austria perdieron el estatus de eliminación durante el período 2025-2026; Perú declaró la emergencia sanitaria debido al brote que atraviesa; y en el sudeste asiático varios países mantienen transmisión persistente o recurrente del virus.

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Frente a esto, los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense sostienen que la indicación y el acceso a la inmunización de todas las personas que viajen, conforme lo dispuesto en el Calendario Nacional vigente, con especial énfasis en la vacuna antisarampionosa, es una medida indispensable para el resguardo de la salud.

Según el Calendario Nacional deben vacunarse:

Niños y niñas de 12 meses (1ra dosis)

Niños y niñas de 15 meses nacidos desde el 1 de julio de 2024 (2da dosis),

Niños y niñas de 5 años nacidos hasta el 30 de junio de 2024 (2da dosis);

Todos los adultos nacidos luego de 1965 que no puedan constatar dos dosis de vacuna con componente anti-sarampión (presente en vacunas antisarampionosa, doble viral y triple viral)