Tras el triunfo ante Austria: Messi es el máximo goleador histórico de los mundiales
El rosarino llegó a los 18 goles en copas del mundo. Antes, erró un penal que le cometieron al bahiense Lautaro Martínez.
Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 y se clasificó a 16avos de final.
Los jugadores de la Selección Argentina y los de Austria disputaron la segunda jornada del grupo en Dallas, estado de Texas.
Los de Lionel Scaloni fueron de menos a más, con un comienzo complicado. A los 6' Stefan Posch le cometió penal al bahiense Lautaro Martínez. Lionel Messi fue el encargado de ejecutar el penal, pero falló.
El partido siguió igualado y Argentina no encontraba las conexiones necesarias para definir las jugadas.
Finalmente, a los 38', Messi concreta la jugada, tras la asistencia de Facundo Medina y un atento Thiago Almada que la dejó pasar, marcando el primer tanto del partido.
En el segundo tiempo, Austria lo intentó pero Argentina defendió bien y el ‘Dibu’ Martínez respondió cuando se lo necesitó. Cerca del final, Messi puso el segundo tanto tras una serie de rebotes, selló el triunfo y el liderato del Grupo J.
De esta forma, el rosarino se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.
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