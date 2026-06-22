Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 y se clasificó a 16avos de final.

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Los jugadores de la Selección Argentina y los de Austria disputaron la segunda jornada del grupo en Dallas, estado de Texas.

Los de Lionel Scaloni fueron de menos a más, con un comienzo complicado. A los 6' Stefan Posch le cometió penal al bahiense Lautaro Martínez. Lionel Messi fue el encargado de ejecutar el penal, pero falló.

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El partido siguió igualado y Argentina no encontraba las conexiones necesarias para definir las jugadas.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Finalmente, a los 38', Messi concreta la jugada, tras la asistencia de Facundo Medina y un atento Thiago Almada que la dejó pasar, marcando el primer tanto del partido.

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En el segundo tiempo, Austria lo intentó pero Argentina defendió bien y el ‘Dibu’ Martínez respondió cuando se lo necesitó. Cerca del final, Messi puso el segundo tanto tras una serie de rebotes, selló el triunfo y el liderato del Grupo J.

De esta forma, el rosarino se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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