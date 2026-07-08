Suiza ganó a Colombia por penales tra igualar 0 a 0 en los 120 en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Ahora se enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial 2026, programado para el sábado 11 de julio a las 22.00 en el estadio Kansas City.

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La Scaloneta ganó su pase horas antes frente a Egipto en un partido para el infarto.

De esta manera, Argentina es el único país americano que sigue en carrera en la Copa del Mundo.

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