Mundial 2026: Suiza eliminó a Colombia y será el rival de Argentina en Cuartos
Por penales, el combinador europeo derrotó al cafetero y ahora deberá medirse con la albiceleste por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del mundo.
Suiza ganó a Colombia por penales tra igualar 0 a 0 en los 120 en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Ahora se enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial 2026, programado para el sábado 11 de julio a las 22.00 en el estadio Kansas City.
La Scaloneta ganó su pase horas antes frente a Egipto en un partido para el infarto.
De esta manera, Argentina es el único país americano que sigue en carrera en la Copa del Mundo.
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