Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Será Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, que consiguió una histórica clasificación en su primera participación en una Copa del Mundo y ahora buscará dar otro golpe frente al vigente campeón.

Ads

En la fase de grupos, Cabo Verde terminó segundo detrás de España y logró la clasificación tras empatar 0 a 0 con los españoles, igualar 2 a 2 frente a Uruguay y cerrar con otro 0 a 0 ante Arabia Saudita. Con tres empates, el conjunto africano hizo historia al meterse por primera vez en una fase eliminatoria de un Mundial.

El seleccionado africano, conocido como los "Tiburones Azules", sorprendió al meterse entre los 32 mejores equipos del certamen y llegará al cruce con la Scaloneta con la ilusión intacta.

Ads

Detrás del histórico presente aparece el trabajo del entrenador Pedro "Bubista" Brito, quien asumió en 2020 y transformó al equipo. Bajo su conducción, Cabo Verde logró clasificarse a dos Copas Africanas consecutivas y consiguió, por primera vez, el boleto para disputar un Mundial.

Aunque representa a un país de poco más de 500 mil habitantes, el plantel está integrado casi en su totalidad por futbolistas nacidos en Europa, hijos de familias caboverdianas emigradas. De los 26 convocados, 25 nacieron fuera del archipiélago, en países como Portugal, Francia, Países Bajos e Irlanda. Sin embargo, todos comparten una misma regla: hablar criollo caboverdiano, una forma de fortalecer la identidad del grupo.

Ads

Entre sus principales figuras aparecen el experimentado capitán Ryan Mendes, máximo goleador histórico del seleccionado; el mediocampista Kevin Pina, encargado del equilibrio del equipo; y el delantero Dailon Livramento, una de las cartas ofensivas más peligrosas.

En lo futbolístico, Bubista suele alternar entre un 4-2-3-1 y un 4-4-1-1, con un equipo ordenado, intenso para presionar y muy rápido para salir de contraataque.

Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial se jugará el viernes 3 de julio, desde las 19.00 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ads

Para la Selección de Lionel Scaloni será el primer paso de la fase eliminatoria. Para Cabo Verde, en cambio, la oportunidad de seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística.