Mientras la Argentina sigue siendo protagonista en el deporte a nivel internacional, ahora también tiene motivos para celebrar en el ámbito educativo. Un colegio de la provincia de Buenos Aires fue elegido entre los diez mejores del mundo en una de las categorías de los prestigiosos World's Best School Prizes 2026, conocidos como el "Mundial de escuelas".

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Se trata del Northfield School Campus Puertos, ubicado en el partido de Escobar, que fue seleccionado como finalista en la categoría Innovación. Además, otro establecimiento argentino, el Colegio San Pedro Apóstol de Córdoba, competirá en la categoría Acción Ambiental.

Los premios son organizados por la organización internacional T4 Education y reconocen a escuelas que desarrollan proyectos capaces de generar un impacto real en sus comunidades educativas.

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El proyecto bonaerense que llamó la atención del mundo

Según destacaron desde la organización, el establecimiento de Escobar logró posicionarse entre los mejores gracias a un innovador sistema de gestión educativa basado en el análisis de datos.

La escuela desarrolló una herramienta que permite realizar un seguimiento detallado del desempeño académico, el desarrollo lector, el bienestar socioemocional y la participación de cada estudiante. Con esa información, docentes y directivos pueden adaptar estrategias de enseñanza y mejorar las trayectorias educativas.

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El modelo fue creciendo hasta expandirse a toda la Red Educativa Itinere, que reúne a diez instituciones de Argentina y Uruguay.

Desde T4 Education señalaron que uno de los aspectos más valorados fue la capacidad de transformar la información recopilada en acciones concretas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos.

Una competencia con escuelas de todo el planeta

Los World's Best School Prizes cuentan con cinco categorías: Innovación, Acción Ambiental, Colaboración con la Comunidad, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables.

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Los ganadores serán anunciados en noviembre por un jurado integrado por especialistas y referentes internacionales. Además, las 50 escuelas finalistas participarán de una votación abierta al público para definir el premio especial denominado Community Choice Award.

Tanto el colegio de Escobar como el de Córdoba representarán a la Argentina en una competencia que reúne a algunas de las experiencias educativas más destacadas del mundo.