Victoria Villarruel defendió su accionar en la sesión del Senado de este jueves donde la oposición impuso su agenda y le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la cuestionó en su rol de presidenta provisional de la cámara alta.

“La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, señaló, en alusión al pasado en la organización subversiva “Montoneros” de la jefa de la cartera de Seguridad, al tiempo que le exigió: ”Antes de hacerse la picante repase la Constitución".

La vice, en su rol de presidenta provisional, abrió la sesión una vez que la oposición autoconvocada consiguió el quórum necesario. Sin embargo, cuando empezó el debate y las votaciones, ya no regresó a su lugar.

Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025

La respuesta de Villarruel, enemistada con los Milei, llegó luego de que la ministra utilizara sus cuentas de X para acusarla de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” por habilitar la sesión en la que se iban a tratar proyectos de la oposición que el Gobierno nacional resiste.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, le ordenó Bullrich a Villarruel en X.

En un duro descargo por la misma red social, la vicepresidenta le recordó a la ministra de Seguridad que “todos los argentinos saben de qué lado” se posiciona ella “en lo que a kirchnerismo se refiere” porque “siempre” los “combatió”. “Los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”, chicaneó Villarruel.

Más tarde, Bullrich insistió por la misma vía en cuestionar el papel de la número 2 del gobierno nacional: “Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”.

¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos.



Si… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025

En tanto, la vicepresidenta defendió su decisión de abrir la sesión pedida por la oposición por razones estrictamente reglamentarias, de legalidad e institucionalidad democrática. “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no”, aclaró.

En su réplica, Villarruel no perdió la ocasión de aplicar un tiro por elevación a Javier Milei quien la aisló desde el inicio del mandato: “Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”, advirtió.