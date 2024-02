EDUCACIÓN: con la quita de subsidios a la educación han tomado a las familias como rehenes, ya que no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán que migrar a la educación pública, donde no existen disponibilidad de vacantes suficientes. Alertamos que la educación no debe convertirse en un privilegio y mucho menos en un “mercado” más del cual sean prisioneros los estudiantes, sus familias, los docentes y el personal educativo. Las escuelas cumplen una función social esencial y hoy nuestros chicos podrían correr el riesgo de perder el año.