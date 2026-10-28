La madre de Lionel Scaloni, Eulalia “Lali” Marzetti, murió el martes por la noche a los 74 años en Pujato, la localidad de Santa Fe donde nació el actual entrenador de la Selección argentina.

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Marzetti vivía en ese pueblo junto a su esposo, Ángel “Chiche” Scaloni. Era madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Según trascendió, su despedida se desarrollaría en un ámbito íntimo, reservado para familiares y allegados.

La mujer había atravesado complicaciones de salud durante los últimos cinco años. En 2021, después de la consagración de la Argentina en la Copa América disputada en Brasil, Scaloni había contado públicamente que su madre atravesaba un momento delicado.

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“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había expresado el entrenador tras la victoria ante Brasil en la final del torneo continental.

Marzetti se desempeñó como jueza de paz municipal en Pujato, localidad ubicada en el departamento San Lorenzo, en el sur de Santa Fe.

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Al conocerse la noticia, Scaloni se encontraba en Buenos Aires y viajó hacia Pujato para acompañar a su familia.