El periodismo argentino despidió este fin de semana a Roberto García, uno de los analistas políticos más reconocidos del país y una figura central de los medios de comunicación durante las últimas décadas. Tenía 81 años.

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Su fallecimiento fue confirmado por familiares y por Canal 26, señal donde desarrolló su última etapa profesional al frente del programa La Mirada, que compartía con su hijo Javier García. Sus restos fueron inhumados este domingo en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Nacido el 2 de junio de 1945, García construyó una trayectoria de más de medio siglo en el periodismo argentino. Sus primeros pasos los dio en la década de 1960 y trabajó en medios emblemáticos como Primera Plana y La Opinión, donde participó de algunas de las coberturas más importantes de la época.

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Su nombre quedó especialmente ligado a Ámbito Financiero, diario del que fue una de sus figuras más influyentes y donde se desempeñó como director periodístico entre 1983 y 2008. Desde ese lugar impulsó un estilo de cobertura política y económica que se transformó en referencia para generaciones de periodistas y lectores.

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Entre los hitos de su carrera sobresale la difusión anticipada del Plan Austral en 1985, una de las primicias más recordadas de la historia reciente del periodismo argentino por el impacto que tuvo en la vida política y económica del país. También fue reconocido por publicar algunas de las primeras denuncias sobre desapariciones durante la última dictadura militar.

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Además de su trabajo como cronista y analista político, García se destacó por su rol como formador de periodistas y por impulsar espacios de investigación y análisis que marcaron una época en los medios nacionales.

En los últimos años continuó activo en televisión y como columnista en distintos medios. Su conocimiento de la política argentina y su extensa red de fuentes lo convirtieron en una voz de consulta habitual para dirigentes, empresarios y colegas.

A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Konex, y fue incorporado a la Academia Nacional de Periodismo.

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Tras conocerse la noticia de su muerte, periodistas, dirigentes políticos y referentes de distintos sectores destacaron el legado de una de las figuras más influyentes del periodismo político argentino de los últimos 50 años.