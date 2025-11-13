Rubén "Chuby" Leguizamón, histórico dirigente peronista de la localidad de Tolosa y exconcejal de La Plata, con mandato entre 1987 y 1995, falleció a los 81 años. Su hijo Marcelo Leguizamón es actual senador de la provincia de Buenos Aires.

Además de concejal, fue director de participación comunitaria de la Municipalidad, delegado municipal de Tolosa en la única elección para delegado, desde noviembre de 2000 a 2005, y subsecretario general del Municipio entre el 2005 y el 2006.

También fue secretario de Participación Comunitaria comunal (2006/2007) y congresal provincial del Partido Justicialista entre 1986 y 2022.

Su muerte causó gran pesar en dirigentes del peronismo y de otros partidos. El exintendente de La Plata, Julio Garro, escribió un mensaje en su cuenta de X a quien definió como “un histórico de la política y de la solidaridad vecinal de nuestra ciudad, y un ejemplo para todos nosotros”.

Enorme tristeza por la partida de Rubén "Chuby" Leguizamón, un histórico de la política y de la solidaridad vecinal de nuestra ciudad, y un ejemplo para todos nosotros.

Enorme abrazo para @chubyleguizamon y para toda su familia en este duro momento. Mucha fuerza. QEPD — Julio Garro (@JulioGarro) November 13, 2025

En igual sentido se expresaaron desde el Comité de la Unión Cívica Radical de La Plata.

Desde la Unión Cívica Radical de La Plata lamentamos el fallecimiento de Rubén “Chuby” Leguizamón, referente histórico del peronismo platense. Acompañamos al senador Marcelo Leguizamón, a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento.

Que descanse en paz. — UCR La Plata Oficial (@ucr_lp) November 13, 2025