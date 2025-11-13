Murió Rubén “Chuby” Leguizamón, dirigente del peronismo platense y padre de Marcelo, el senador PRO
Fue concejal y funcionario del municipio. "Un ejemplo para todos nosotros”, lo describió el exintendente Julio Garro.
Rubén "Chuby" Leguizamón, histórico dirigente peronista de la localidad de Tolosa y exconcejal de La Plata, con mandato entre 1987 y 1995, falleció a los 81 años. Su hijo Marcelo Leguizamón es actual senador de la provincia de Buenos Aires.
Además de concejal, fue director de participación comunitaria de la Municipalidad, delegado municipal de Tolosa en la única elección para delegado, desde noviembre de 2000 a 2005, y subsecretario general del Municipio entre el 2005 y el 2006.
También fue secretario de Participación Comunitaria comunal (2006/2007) y congresal provincial del Partido Justicialista entre 1986 y 2022.
Su muerte causó gran pesar en dirigentes del peronismo y de otros partidos. El exintendente de La Plata, Julio Garro, escribió un mensaje en su cuenta de X a quien definió como “un histórico de la política y de la solidaridad vecinal de nuestra ciudad, y un ejemplo para todos nosotros”.
En igual sentido se expresaaron desde el Comité de la Unión Cívica Radical de La Plata.
