El Bioparque La Plata informó este miércoles el fallecimiento de Tomy, el histórico chimpancé macho de 49 años que residía en el predio del Paseo del Bosque desde 1980. Su muerte fue constatada durante la tarde en su recinto externo y generó una profunda conmoción entre trabajadores, ex cuidadores y vecinos de la ciudad.

Según el comunicado oficial, Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales del Bioparque. Durante la jornada, su comportamiento había sido habitual y había recibido sus raciones de alimento con normalidad. Pasadas las 13, al acercarse para una nueva alimentación, sus cuidadores notaron que no respondía a los llamados y dieron aviso inmediato al Servicio Veterinario, que constató el deceso.

Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes. Había nacido en 1977 y llegó a La Plata el 8 de enero de 1980, con apenas tres años, proveniente del Circo Tihany. Vivió 46 años en el predio local, primero como parte del antiguo Zoológico y luego del actual Bioparque, convirtiéndose en uno de los animales más emblemáticos del lugar.

Un vínculo que marcó su historia

La vida de Tomy estuvo atravesada por un vínculo profundo con sus cuidadores, en especial con Martín Davids, quien lo acompañó durante más de cuatro décadas. “Hoy me considero un padre de crianza de Tomy”, había contado Davids en una entrevista publicada en 2023 por el medio local 0221, donde repasó la historia del chimpancé y su adaptación al cautiverio.

Criado lejos de su grupo social natural, Tomy no aprendió a socializar como un chimpancé, una condición que marcó su vida y generó dificultades cuando, años después, se intentó integrarlo con otros ejemplares de su especie. En 2005, incluso, sufrió un ataque que casi le cuesta la vida y que obligó a una compleja intervención veterinaria.

A pesar de esos episodios, Tomy mantuvo a lo largo de los años una relación afectuosa con quienes lo cuidaron. “Era un viejito cariñoso, solo quería estar con gente que lo tratara bien”, recordaba Davids, quien continuó visitándolo incluso después de jubilarse.

Un símbolo del Bioparque platense

Con el paso del tiempo, Tomy se convirtió en un símbolo del ex Zoológico de La Plata y del debate sobre el bienestar animal. Tras la muerte de la chimpancé Judy en 2019, su historia volvió a cobrar relevancia pública a partir de un proyecto que impulsaba declararlo “sujeto de derecho”, en línea con una mirada más amplia sobre los derechos de los animales que vivieron décadas en cautiverio.

En su despedida, el Bioparque expresó su reconocimiento a los equipos que lo acompañaron durante toda su vida y aseguró que Tomy será recordado por su carácter especial y el impacto que dejó en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

El recorrido del chimpancé, en silencio y sin espectadores, funciona como una imagen de cierre que acompaña el tono de despedida de la historia.

El debate sobre cautiverio y bienestar animal

La vida de Tomy también fue parte de un debate más amplio sobre el destino de los animales que pasaron gran parte de su vida en cautiverio. Especialistas y cuidadores señalaron en distintas oportunidades que los chimpancés son animales altamente sociales y que la falta de un grupo estable desde edades tempranas puede generar dificultades de adaptación a lo largo de toda su vida.

En ese sentido, el caso de Tomy fue citado como ejemplo de los desafíos que enfrentan los bioparques y reservas urbanas al intentar garantizar condiciones adecuadas para animales con historias complejas. La imposibilidad de reinsertarlo en un santuario o de integrarlo de manera definitiva con otros ejemplares de su especie expuso los límites de las alternativas disponibles y la necesidad de políticas específicas para animales longevos criados en cautiverio.