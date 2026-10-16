Un joven de 19 años murió este viernes 16 de octubre tras ser arrollado por una formación del Tren Roca en el tramo comprendido entre las estaciones de Quilmes y Bernal, en el sur del conurbano bonaerense. El hecho provocó demoras y cancelaciones en distintos servicios de la línea ferroviaria.

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La información sobre el fallecimiento fue difundida por el diario El Sol de Quilmes. A raíz del incidente, Trenes Argentinos informó complicaciones en la circulación durante la mañana de este viernes.

🚨 Murió un joven de 19 años arrollado por el tren entre #Quilmes y Bernal Un joven de 19 años falleció este viernes tras ser embestido por una formación del tren Roca en el tramo comprendido entre Quilmes y Bernal. https://t.co/jpCymmN2UZ — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) October 16, 2026

En el ramal Constitución-Bosques vía Quilmes, el servicio restableció su recorrido completo, aunque continuaba circulando con demoras y cancelaciones. La misma situación se registraba en el ramal Constitución-La Plata, que también recuperó su trayecto habitual.

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🚦 Actualización del #EstadoDelServicio #TrenRoca 🟡 Los Ramales #LaPlata y #BosquesVíaQuilmes circulan con demoras tras colisión en Quilmes. 🟢 El resto de los ramales circulan con sus frecuencias habituales. 10:40 h — Info Tren Roca (@infotrenroca) October 16, 2026

Por su parte, el servicio Constitución-Chascomús presentaba demoras. En particular, el tren de las 8.37 que salió desde Altamirano con destino a Alejandro Korn circulaba con 42 minutos de retraso, según la información difundida.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de los servicios antes de viajar y prever posibles demoras en sus traslados.

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