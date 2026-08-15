Un trabajador murió dentro de la planta de Ford en General Pacheco, partido de Tigre, en un episodio que generó preocupación entre sus compañeros.

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Según informaron Qué Pasa Web y Zona Norte Diario, el trabajador se habría sentido mal durante su jornada y recibió atención en el servicio médico de la fábrica antes de regresar a su puesto.

Poco después, se produjo su fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

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Las vidas obreras no valen para estas patronales asesinas. Qué bronca.

Murió un trabajador de Ford.

Según denuncian trabajadores, el hombre manifestó encontrarse mal y fue atendido en el servicio médico de la empresa, donde le suministraron una pastilla y, en lugar de retirarlo… — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 14, 2026

Reclamos de los trabajadores

Tras el episodio, trabajadores reclamaron que se investigue lo ocurrido y que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El caso también tuvo repercusión entre dirigentes de la izquierda. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), y Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria, se hicieron eco de la denuncia difundida por los trabajadores.

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El fallecimiento de un trabajador en Ford Pacheco es gravísimo. Según denuncian sus compañeros, se descompuso, le dieron una pastilla, lo mandaron otra vez a la línea de producción y murió. El gobierno de @JMilei envalentona a las patronales con su reforma laboral, los despidos y… — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) August 14, 2026

Del Caño reprodujo en sus redes sociales la versión según la cual el trabajador manifestó sentirse mal, fue atendido en el servicio médico y recibió una pastilla antes de regresar a sus tareas. Por su parte, Sobrero calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo, siempre en base a la denuncia de los compañeros, que el trabajador se descompensó después de regresar a la línea de producción.

El dirigente ferroviario reclamó además que SMATA y la CGT intervengan ante lo ocurrido y expresó su respaldo a eventuales medidas que adopten los trabajadores de Ford.

Por el momento, las circunstancias del fallecimiento continúan sin ser esclarecidas oficialmente. Resta conocer la causa de muerte y eventuales precisiones de la empresa, el sindicato y las autoridades que intervengan en el caso.