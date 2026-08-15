Murió un trabajador dentro de la planta de Ford en General Pacheco: denuncian fallas en la atención médica
El operario falleció mientras cumplía su jornada laboral en la planta ubicada en el partido de Tigre. Sus compañeros reclamaron que se esclarezcan las circunstancias del hecho.
Un trabajador murió dentro de la planta de Ford en General Pacheco, partido de Tigre, en un episodio que generó preocupación entre sus compañeros.
Según informaron Qué Pasa Web y Zona Norte Diario, el trabajador se habría sentido mal durante su jornada y recibió atención en el servicio médico de la fábrica antes de regresar a su puesto.
Poco después, se produjo su fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.
Reclamos de los trabajadores
Tras el episodio, trabajadores reclamaron que se investigue lo ocurrido y que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.
El caso también tuvo repercusión entre dirigentes de la izquierda. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), y Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria, se hicieron eco de la denuncia difundida por los trabajadores.
Del Caño reprodujo en sus redes sociales la versión según la cual el trabajador manifestó sentirse mal, fue atendido en el servicio médico y recibió una pastilla antes de regresar a sus tareas. Por su parte, Sobrero calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo, siempre en base a la denuncia de los compañeros, que el trabajador se descompensó después de regresar a la línea de producción.
El dirigente ferroviario reclamó además que SMATA y la CGT intervengan ante lo ocurrido y expresó su respaldo a eventuales medidas que adopten los trabajadores de Ford.
Por el momento, las circunstancias del fallecimiento continúan sin ser esclarecidas oficialmente. Resta conocer la causa de muerte y eventuales precisiones de la empresa, el sindicato y las autoridades que intervengan en el caso.
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