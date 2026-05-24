La disputa entre el Gobierno nacional y Axel Kicillof por los subsidios al gas sumó un nuevo capítulo este domingo. Luego de que la Provincia denunciara que cinco millones de bonaerenses perderán beneficios por los cambios en el régimen de Zona Fría, desde Nación salieron a desmentir los números y acusaron al gobernador de mentir “para justificar su relato”.

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A través de un duro comunicado, el Ejecutivo nacional aseguró que “decir que 5 millones de bonaerenses se quedan sin subsidio es una mentira grosera y puro victimismo político” y apuntó directamente contra la administración bonaerense.

“En la Provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof desde hace seis años y por lo que dice parece no conocerla o finge no hacerlo para justificar su relato, la realidad es esta”, señalaron desde Nación antes de detallar el alcance de la medida.

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Qué dice Nación sobre la quita de subsidios en Zona Fría

Según el Gobierno, la eliminación del subsidio alcanza a 657 mil usuarios de altos ingresos de la provincia de Buenos Aires, es decir hogares con ingresos superiores a los 4,1 millones de pesos mensuales o equivalentes a más de tres canastas básicas.

En paralelo, aseguraron que 570.391 usuarios con subsidio focalizado seguirán recibiendo el beneficio completo.

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“El subsidio se elimina para quienes lo recibían únicamente por vivir en localidades incluidas en la Zona Fría Ampliada”, explicaron. Además, remarcaron que quienes consideren que les corresponde conservarlo pueden solicitar una revisión a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (ReSEF).

Desde Nación también intentaron minimizar el impacto económico de la medida. “Más de la mitad de esos 657.000 usuarios van a pagar menos de 3.000 pesos más por mes en promedio”, sostuvieron.

El Gobierno defendió el ajuste y habló de “impuesto encubierto”

En el comunicado, la administración nacional justificó la decisión argumentando que mantener el esquema actual implicaba aumentar la carga sobre el resto de los usuarios del país.

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“Mantener ese agujero de 485.000 millones de pesos significaba subirle la alícuota de gas a todos los argentinos, del 7,5% al 11%”, afirmaron.

Según el Ejecutivo, eso representaba “un impuesto encubierto en la factura de gas de cada familia del país —incluidos los más pobres— para seguir subsidiando a quienes más tienen”.

“Eso es lo que el Gobernador llama ‘crueldad’: no querer que todos los argentinos paguen más en su factura para subsidiar a hogares de altos ingresos que ganan más de 4 millones por mes”, agregaron.

La pelea política entre Nación y Provincia por los subsidios

El cruce se produjo luego de que el gobierno bonaerense cuestionara la decisión nacional y advirtiera sobre el impacto que tendría en millones de usuarios de la provincia incluidos dentro del régimen de Zona Fría.

La discusión se da en medio de una fuerte tensión política entre la Casa Rosada y la gestión de Kicillof por el ajuste fiscal, los fondos para las provincias y el esquema de subsidios energéticos.

Mientras la Provincia denuncia un recorte que afectará a los hogares bonaerenses, desde Nación insisten en que la medida apunta exclusivamente a sectores de mayores ingresos y que mantener el beneficio generalizado sería “injusto” para el resto de los argentinos.