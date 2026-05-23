En una jornada marcada por las bajas temperaturas en el sudoeste bonaerense, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cargar contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca reducir el alcance de la Ley de Zona Fría y eliminar subsidios al gas en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

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Desde Tornquist, donde este sábado a las 9 de la mañana el termómetro marcaba 4 grados, el mandatario provincial grabó un video y publicó un mensaje en redes sociales para visibilizar el impacto que tendría la medida si finalmente es aprobada por el Senado de la Nación.

“Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires”, escribió Kicillof en X. Y agregó: “La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas. Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos”.

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La avanzada contra el régimen de Zona Fría ya había generado una fuerte reacción del mandatario bonaerense esta semana. En una entrevista publicada por LaNoticia1, Kicillof advirtió que la reducción del beneficio “es un gran error y va a traer consecuencias de todo tipo”, además de no descartar una presentación judicial contra la medida impulsada por la administración libertaria.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora espera tratamiento en la Cámara Alta. De convertirse en ley, usuarios residenciales del sudoeste bonaerense podrían afrontar incrementos inmediatos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas.

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Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

“Estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares”, sostuvo el gobernador en el video grabado desde Tornquist. Según detalló, en territorio bonaerense el impacto alcanzaría a “1.300.000 hogares”, es decir, alrededor de “5 millones de personas”.

El mandatario remarcó además que muchas familias ya atraviesan una situación económica crítica. “Buena parte de las familias en la provincia está endeudada, no puede pagar alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas”, señaló. Y advirtió: “Si esto se aprueba ahora en el Senado, va a haber un aumento tarifario que alcanza a veces al 100%”.

Actualmente, mientras el proyecto no sea convertido en ley, los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de Zona Fría continúan recibiendo descuentos en las tarifas de gas. En municipios abastecidos por Camuzzi, como Tornquist, rige una reducción general del 30%, mientras que jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y sectores vulnerables inscriptos en ANSES acceden a un descuento del 50%.

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“Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad”

Las críticas de Kicillof contra el recorte de subsidios energéticos no son nuevas. Días atrás, al analizar el impacto de la política tarifaria nacional, el mandatario había apuntado directamente contra la Casa Rosada.

“Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo”, sostuvo el gobernador bonaerense, al cuestionar la decisión de avanzar sobre el esquema de Zona Fría en medio de un contexto de aumentos de tarifas y caída del poder adquisitivo.

Además, vinculó el ajuste tarifario con el escenario internacional y el aumento global de los costos energéticos. “En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía tomaron medidas. Todos menos Milei”, había señalado.

Entrega de viviendas y nuevas críticas al Gobierno nacional

La recorrida de Kicillof en Tornquist incluyó también la entrega de 48 viviendas en el barrio Huellas, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y la intendenta local, Estefanía Bordoni.

Durante el acto, el gobernador volvió a mezclar gestión y confrontación política con la Casa Rosada. “Este acto lo celebramos en una mañana de mucho frío, a pesar de que el Gobierno nacional nos quiere decir que no existe la ‘zona fría’ y que no hay que ayudar a la gente con las tarifas del gas y los servicios”, afirmó.

“Es un acto más de crueldad e insensibilidad de un Presidente que nos propone un modelo de país donde le va muy bien a muy poquitos, mientras se abandona a la inmensa mayoría”, agregó.

Con una inversión provincial superior a los $4.400 millones, las viviendas cuentan con redes de agua y cloacas. Además, el Gobierno bonaerense entregó maquinaria para gestión de residuos y firmó convenios para ampliar el Centro Universitario local del programa Puentes.

“Este centro lo inauguramos hace menos de un año y ya quedó chico por la demanda de los alumnos y alumnas de la zona: vamos a duplicar su capacidad para que todos y todas puedan estudiar sin tener que irse de sus hogares”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La disputa por la Zona Fría suma así un nuevo capítulo político en medio de la tensión creciente entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, con el Senado como escenario decisivo para definir si millones de hogares conservarán o no el beneficio tarifario de cara al invierno.