El Ministerio de Capital Humano aseguró que cumplir con el plan Volver al Trabajo implicará no cumplir con otras medidas, luego que el juez federal de Campana hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan.

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La disposición del magistrado Adrián González Charvay implicó frenar la eliminación de ese subsidio (de $78.000 mensuales para más de 900 mil personas, el cual reemplazó a Potenciar Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social). El ministerio que conduce Sandra Pettovello apelará el fallo.

“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado.

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Según indicó el Ministerio, el programa VAT finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación. Frente a ello, se hizo una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

Ahora el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento.

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