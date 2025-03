El Gobierno nacional volvió a la carga contra la administración de Axel Kicillof a la que acusa de adeudar más de 263 millones de dólares en fondos por el funcionamiento de los cinco hospitales denominados Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC).

Ya desde el año pasado el Gobierno de Milei viene advirtiendo a las provincias en el tema salud y el jefe de Gabinete , Guillermo Francos, aseguró que la gestión de los hospitales públicos “debería estar en manos de las provincias”. Sin embargo, esa medida fue rechazada de plano por el gobernador Axel Kicillof.

En los centros SAMIC hay un sostén económico que depende de una combinación de recursos nacionales, provinciales y, en algunos casos, municipales. Están ubicados en La Matanza (el hospital Néstor Kirchner y el René Favaloro), Cañuelas (Cuenca Alta), Esteban Echeverría (Bicentenario) y Florencio Varela (El Cruce).

Las deudas por los hospitales

Hospital El Cruce – Florencio Varela. Deuda: US$ 178.037.000

Hospital Bicentenario – Esteban Echeverría. Deuda: US$ 21.145.000

Hospital Cuenca Alta – Cañuelas. Deuda: US$ 38.781.000

Hospital Dr. René Favaloro – La Matanza. Deuda: US$ 21.940.000

Hospital Néstor Kirchner – La Matanza. Deuda: US$ 3.852.000

Según un comunicado del Ministerio de Salud nacional, a cargo de Mario Lugones, la deuda de US$ 263.755.000 se acumuló en los últimos cinco años.

Mientras que también la cartera apuntó a la provincia de Santa Cruz, a quien acusa de deber más de 66 millones de dólares al Hospital de El Calafate.

El caso de Buenos Aires, siempre según el gobierno, “hace cinco años que no aporta lo que le corresponde, en un incumplimiento sostenido y sistemático que pone en riesgo la atención sanitaria de millones de bonaerenses”.

“En una Argentina que está dejando atrás los manejos de la casta, como la cultura del ‘otro paga’, desde el Ministerio de Salud de la Nación no vamos a permitir que quienes tienen la responsabilidad de gestionar y financiar la salud pública se desentiendan de sus obligaciones”, agregó en un comunicado.