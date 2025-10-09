La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a generar polémica al hablar sobre el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Según sus declaraciones ante la prensa, “nadie habla que la casa donde asesinaron a las tres chicas pertenece a la mano derecha de Baradel y era alquilada como aguantadero narco”.

Ads

Lemoine afirmó que la vivienda pertenecía a una funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires vinculada a Baradel y que se utilizaba como refugio de actividades vinculadas al narcotráfico. Además, denunció que la recepcionista de la empresa farmacéutica HLB Pharma habría inducido a la prostitución a Lara Gutiérrez, de 15 años, y que existen registros de video que lo corroborarían.

🏛️ #Diputados | Lilia Lemoine -@lilialemoine- dió a conocer un dato que nadie conocía



"Nadie habla que la casa donde asesinaron a las tres chicas, en Florencio Varela, pertenece a la mano derecha de Baradel y era alquilada como aguantadero narco" pic.twitter.com/j8CFW7rhu3 — Hernán Skrypka (@HernanSkrypka7) October 8, 2025

El triple femicidio, ocurrido el 19 de septiembre de 2025, tuvo como víctimas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde también se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Ads

Según la investigación oficial, se trataría de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano conocido como “Pequeño J” en el marco de una venganza narco, que incluso habría sido transmitida en vivo a un grupo reducido de cómplices. Hasta el momento, nueve personas fueron detenidas, mientras que la policía busca a tres prófugos.

Puede interesarte

Lemoine había mencionado estos hechos previamente durante su visita a Mar del Plata, en diálogo con el medio local La Capital, donde reiteró sus denuncias sobre vínculos entre funcionarios bonaerenses y actividades ilícitas relacionadas con el caso.

Ads

En paralelo, este miércoles la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo cruce tenso entre Lilia Lemoine y la diputada bonaerense Marcela Pagano, con gritos, acusaciones y un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, sin relación directa con las denuncias sobre el triple crimen.