La muerte de Eugenia Carril, la estudiante de 18 años encontrada sin vida en Villa Elvira, sumó en las últimas horas un fuerte reclamo público de su familia. En medio del dolor, su madre denunció que la Policía no actuó cuando ella pidió ayuda para encontrar a su hija.

“Si la Policía me hubiera escuchado, ahora mi hija estaría en un hospital, peleándola”, aseguró Silvia en diálogo con Crónica TV, durante una protesta con quema de neumáticos y reclamos de justicia en el barrio platense donde fue hallado el cuerpo.

Tal como informó este sábado LANOTICIA1.COM, la joven fue encontrada en 3 y 96, a pocas cuadras de su casa. Los primeros estudios forenses detectaron lesiones compatibles con un impacto vehicular y la principal hipótesis es que fue atropellada y abandonada.

Ahora, la familia fue más allá y aseguró que tiene identificado al conductor. “El asesino se llama Julio y es peruano. Hoy fue a trabajar como si nada”, afirmó la madre, visiblemente conmocionada. Según relató, el hombre habría pedido la semana completa en la obra donde trabaja y luego se dio a la fuga.

Silvia contó que comenzó a buscar a su hija el viernes a la noche, cuando dejó de responder mensajes al regresar de la facultad. “Toda la noche la busqué, desde las 10 y media hasta las 8 de la mañana”, recordó. Y denunció que en distintas dependencias no le tomaron la denuncia. “Nadie me escuchó”, insistió.

El cuerpo apareció en una zanja a solo dos cuadras de su casa, un dato que profundizó la indignación de la familia, que asegura haber pasado por el lugar durante la búsqueda sin advertir nada.

#LaPlata

🚨La causa que investiga la muerte de Eugenia Carril en barrio Aeropuerto quedó en manos del fiscal de delitos Culposos, Fernando Padován

⚫Es que el material obtenido de las cámaras de seguridad callejeras permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven de 18… pic.twitter.com/7BBpUOvS8n — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 14, 2026

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién conducía la camioneta que aparece en las imágenes registradas esa noche y confirmar si se trata del vehículo involucrado.

El caso vuelve a conmocionar a La Plata y reabre el debate sobre la seguridad vial en la capital bonaerense, una problemática que ya había sido advertida en el Concejo Deliberante y que suma una nueva víctima en la Provincia.