Leo Nardini volvió a plantear su aspiración a gobernar la provincia de Buenos Aires y reivindicó el protagonismo de los intendentes en la construcción del próximo proyecto político del peronismo. Lo hizo durante un encuentro con militantes de Marcos Paz, General Las Heras y Navarro, donde defendió las PASO como mecanismo para resolver las diferencias internas y definir candidaturas.

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La actividad, denominada “Mates con Leo Nardini”, fue encabezada por el intendente de Malvinas Argentinas, quien expuso su mirada sobre el futuro de la Provincia y sostuvo que la conducción bonaerense debe estar en manos de dirigentes con experiencia de gestión y conocimiento de las necesidades de los vecinos.

“Es hora de que un bonaerense se ponga al frente de la Gobernación”, afirmó Nardini, quien también planteó que “el territorio gobierne la Provincia de Buenos Aires”.

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Según publicó Alternativa en Papel, el dirigente destacó el papel de los municipios como el primer lugar al que recurren los vecinos cuando tienen problemas y consideró que los jefes comunales deben tener un rol central en la próxima etapa política y de gestión provincial.

En ese marco, valoró que haya distintos dirigentes del peronismo dispuestos a competir por la Gobernación y sostuvo que la aparición de nuevas postulaciones puede contribuir a la discusión interna del espacio.

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“Hoy es al revés que en ese momento: si hay muchos compañeros con la voluntad política de salir a caminar el territorio, bienvenido sea”, expresó, en referencia a otros procesos electorales en los que, según su planteo, las candidaturas estuvieron más condicionadas por las decisiones de la conducción política.

Defendió las PASO para definir las candidaturas

Nardini también se refirió al escenario nacional y cuestionó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei, al plantear diferencias entre una gestión centrada en las variables fiscales y otra que contemple las necesidades sociales, laborales y productivas.

“Hay compañeros que quieren militar bajo una mirada nacional y popular a favor de la gente y de los trabajadores, y no como el Gobierno Nacional, tratando de que le cierren los números en una tabla de Excel”, sostuvo.

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El intendente defendió su experiencia al frente de Malvinas Argentinas, donde lleva diez años de gestión, y aseguró que es posible sostener el equilibrio fiscal sin resignar obra pública ni políticas de salud, deporte, cultura y educación.

“En Malvinas lo venimos sosteniendo desde hace más de una década. Por eso podemos seguir haciendo obra pública, sosteniendo la salud, promoviendo el deporte, la cultura y la educación”, señaló.

Por último, respaldó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para resolver las diferencias dentro del peronismo y permitir que la ciudadanía defina los liderazgos.

“Creo en la unidad más allá de que no haya uniformidad. Tenemos que luchar por un bien común y, si hay alguna diferencia, que se dirima a través de la herramienta electoral que son las PASO, que todos tengamos la oportunidad de participar y que elija la gente”, afirmó.

Dirigentes políticos, sindicales y sociales

Del encuentro participaron el presidente del PJ de Marcos Paz, Carlos Guardia; la diputada nacional Marina Salzmann; Alejandro Reale, integrante de la Comisión de Economía del PJ Nacional; representantes de la UOCRA, el Sindicato de la Carne y Chacinados, SUTEBA La Celeste, la CGT Regional Oeste, las 62 Organizaciones y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

También estuvieron referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria y Futuro, la agrupación Abuelos Talentosos, Ateneo, concejales, consejeros escolares y dirigentes políticos, sindicales y sociales de la región.