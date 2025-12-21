Luego de un fin de semana entre lluvias y sol, la llegada de la Navidad estará marcada por condiciones típicas del verano, pero con fuertes contrastes regionales que obligarán a adaptar planes, mesas y festejos según el lugar del país.

Ads

Nochebuena: calor y festejos al aire libre en varias regiones

Durante la Nochebuena del miércoles 24 de diciembre, el calor dominará gran parte del centro y norte del país, con temperaturas elevadas que invitan a pensar en cenas más livianas y, en muchos casos, mesas al aire libre. El cielo se mantendrá mayormente despejado en amplias zonas, lo que favorece reuniones extendidas hasta la madrugada.

En cambio, el norte argentino seguirá bajo la influencia de nubes y lluvias, con máximas más contenidas, por debajo de los 30 grados, y una atmósfera inestable que obliga a mirar el cielo antes de sacar la mesa al patio.

Ads

Navidad con pocos cambios térmicos

El jueves 25 de diciembre traerá pocos cambios en las temperaturas. El calor continuará, aunque con algo menos de humedad gracias a un débil recambio de aire. Las marcas más altas se concentrarán en el norte de la Patagonia, el centro y el oeste del país, donde los termómetros podrán acercarse a los 35 °C.

En la costa atlántica, en tanto, el viento del mar ayudará a mantener un ambiente más templado, con valores que oscilarán entre 20 y 25 °C, un alivio para quienes pasen el feriado cerca del océano.

Ads

En el resto del país predominará el sol y se espera un típico día de verano, ideal para actividades al aire libre, siempre con precauciones frente al calor.

Viento fuerte en el sur del país y la provincia

Un punto a tener en cuenta será el viento, especialmente en toda la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde continuará soplando con intensidad. Esta situación podría motivar la emisión de alertas meteorológicas, por lo que se recomienda extremar cuidados, sobre todo en zonas rurales y costeras.

¿Mesa adentro o afuera?

Este año, Papá Noel llega con abanico en una mano y rompevientos en la otra. La mesa afuera será posible en algunos rincones del país, pero en otros convendrá apostar a un festejo bajo techo.

Ads

El consejo meteorológico —y gastronómico— es claro: cuidar la cadena de frío de los alimentos cuando el calor aprieta y mantener un ojo en el radar, por si las nubes deciden brindar antes de tiempo.