Por Ramiro Pablo Gómez

Llegaron las fiestas de fin de año pero la pandemia continua. LaNoticia1.com dialogó con el vocero de la Sociedad Argentina de Infectología, Daniel Pryluka, sobre las recomendaciones para pasar los festejos con los mayores cuidados posibles. Armado de burbujas, aire libre, cuándo usar barbijo, cómo utilizar los cubiertos y botellas.

- Como infectólogo ¿qué recordaciones podes dar para las reuniones de navidad o fin de año en pandemia?

Lo primero es asegurarnos con quién nos juntamos. Si estuvo en reuniones sociales, en contacto con casos sospechosos y cómo se siente cada uno. Cualquiera que tenga algún tipo de dudas no debería concurrir.

El segundo punto es que en cada mesa armen una burbuja por grupo familiar conviviente. Si mezclamos los grupos corremos mayor riesgo.

El tercero es adecuar la cantidad de gente a las condiciones físicas del lugar donde me voy a reunir. Si tengo un departamento de dos ambientes y se juntan 20 personas, estamos en problemas. Si es un gran jardín es probable que no haya inconvenientes. Entonces tratar de que sean reuniones al aire libre, si no es posible, ventilar los ambientes con las ventanas abiertas y una cantidad de personas adecuadas al tamaño del lugar.

- Para el momento de servirse la comida. ¿Una mesa general es lo más adecuado o puede generar problemas?

Lo ideal es que se vayan sirviendo de a poco, todos con barbijo, y lavado de manos antes y después de tocar los cubiertos que se van a usar de forma común. Puede ser con alcohol en gel, no es necesario que sea exclusivamente agua y jabón. Los cubiertos individuales no se deben usar nunca en la mesa general. Cada persona debe tener su plato, cuchillo, tenedor, vaso, copa y no mezclarlos con el resto de los convivientes.

- ¿Y con las botellas?

Lo mismo. Puede haber una persona por mesa encargada de servir en cada burbuja, que se supone que no son tantas personas, para evitar estar tocando permanentemente las botellas. Caso contrario, que cada uno tenga alcohol en gel y cuando toca cosas comunes se lave adecuadamente las manos.

- ¿Cómo usarnos el barbijo?

Es obvio que uno no puede comer con un tapabocas puesto. Lo que se observa en los bares o restaurantes es que la gente desde antes de leer el menú ya se saca el barbijo o tapabocas y no se lo vuelve a poner hasta que se va. Mientras no tengo la comida adelante lo tengo puesto y cuando se terminó también.

Tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación complicada. La cantidad de casos está subiendo en el AMBA y el resto del país. Si nos nos cuidamos los días previos a las fiestas y en las propias fiestas va a venir un enero muy complicado.