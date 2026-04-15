Necochea: El Concejo aprobó por unanimidad la emergencia sanitaria en todo el distrito
La sanción se produce tras el reclamo por falta de profesionales y el fallecimiento de una vecina en La Dulce. Durará 180 días.
El Concejo Deliberante de Necochea aprobó por unanimidad la declaración de la emergencia sanitaria para el distrito por 180 días, con especial foco luego de lo sucedido en una de las localidades del interior del partido.
Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, una vecina falleció tras sufrir un paro cardíaco y, según el relato de los testigos, tuvo muchas dificultades para acceder a atención médica.
El hecho reavivó el reclamo de falta de profesionales de salud en las localidades del municipio y generó una protesta de los habitantes.
La iniciativa, que había sido presentada como el tema central de la jornada, generó intercambio de opiniones entre los concejales, quienes coincidieron en la necesidad de atender la situación del sistema de salud en ambas comunidades. Tras las intervenciones, el proyecto obtuvo el respaldo total del cuerpo legislativo.
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