"Un país que deja de invertir en infraestructura es un país que compromete su presente y su futuro. Vinimos a Necochea a rendir cuentas y presentar los avances de la nueva Estación Transformadora de Línea de Alta Tensión de Quequén”, dijo Gabriel Katopodis.

Ads

Y añadió: “En un contexto en el que el Gobierno nacional paralizó la obra pública, en la Provincia estamos concretando una inversión de más de $34.500 millones para fortalecer el sistema eléctrico y darle a toda la región una infraestructura estratégica para su desarrollo”, y explicó que la nueva Estación “contará con dos transformadores de 30 MVA y una doble alimentación desde Necochea y Vivoratá, lo que permitirá aumentar en un 400% la potencia instalada, pasando de 15 a 60 MVA, mejorando la calidad del servicio y acompañando el crecimiento del Puerto de Quequén, la industria y miles de familias”.

La construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) de Línea de Alta Tensión en la localidad de Quequén es una obra eléctrica estratégica para el desarrollo productivo de la región, ya que permitirá mejorar la calidad del servicio e impulsar nuevos emprendimientos industriales en la zona. Además, multiplicará la potencia en un 400% para dar respuesta a la demanda que generan el Puerto de Quequén y las industrias que lo rodean.

Ads

La obra implica la construcción de una Estación Transformadora de alta tensión que se utilizará para transformar voltajes, proteger el sistema eléctrico y maniobrar los circuitos, contando con dos transformadores de 30 MVA cada uno (60 MVA de potencia nueva), se informó oficialmente.

Ads